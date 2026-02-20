"Мені було нудно". Ф'юрі розповів про повернення та приголомшив планами битися до 60 років

Рік без адреналіну та активності

Для "Циганського короля" це вже далеко не перша спроба піти зі спорту і повернутися. За словами Ф'юрі, рік поза межами рингу дався йому нелегко через відсутність звичного адреналіну та активності.

"Це був неймовірний рік поза рингом, але з часом усе це починає набридати – і ось я знову в справі. Я дуже щасливий і не можу дочекатися, щоб влаштувати шоу", - заявив Тайсон.

Боксер підкреслив, що його зв'язок із цим видом спорту надто глибокий, щоб розірвати його назавжди. Він припускає, що любов до бійок не зникне навіть у 60 років.

"Якщо ти боєць – ти боєць"

Попри те, що сім'я спортсмена не в захваті від його рішення, сам Ф'юрі налаштований на довгострокову перспективу. Він наводить як приклад легенд минулого, які залишалися на вершині у поважному віці.

"Можливо, я буду боксувати і після 40. Роберто Дюран бився на високому рівні в такому віці. Великий Арчі Мур захищав титул далеко за сорок... Якщо ти боєць – ти боєць. Я роблю це заради любові до боксу. Хоча гроші теж хороші", - додав британець.

Коли наступний бій і хто суперник

Повернення Тайсона Ф'юрі відбудеться вже навесні. На 11 квітня в Лондоні запланований поєдинок британця проти представника РФ Арсланбека Махмудова.

Ф'юрі серйозно оцінює рівень майбутнього опонента, ставлячи його в один ряд з такими небезпечними бійцями, як Фабіо Вордлі та Даніель Дюбуа. Наразі Тайсон уже розпочав активну підготовку, щоб довести, що він досі є одним із найкращих важковаговиків планети.