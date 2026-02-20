UA

"Мені було нудно". Ф'юрі розповів про повернення та приголомшив планами битися до 60 років

Тайсон Ф'юрі (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі пояснив своє рішення повернутися на ринг після року простою. 37-річний британець також зробив гучні заяви про плани продовження кар'єри.

Рік без адреналіну та активності

Для "Циганського короля" це вже далеко не перша спроба піти зі спорту і повернутися. За словами Ф'юрі, рік поза межами рингу дався йому нелегко через відсутність звичного адреналіну та активності.

"Це був неймовірний рік поза рингом, але з часом усе це починає набридати – і ось я знову в справі. Я дуже щасливий і не можу дочекатися, щоб влаштувати шоу", - заявив Тайсон.

Боксер підкреслив, що його зв'язок із цим видом спорту надто глибокий, щоб розірвати його назавжди. Він припускає, що любов до бійок не зникне навіть у 60 років.

"Якщо ти боєць – ти боєць"

Попри те, що сім'я спортсмена не в захваті від його рішення, сам Ф'юрі налаштований на довгострокову перспективу. Він наводить як приклад легенд минулого, які залишалися на вершині у поважному віці.

"Можливо, я буду боксувати і після 40. Роберто Дюран бився на високому рівні в такому віці. Великий Арчі Мур захищав титул далеко за сорок... Якщо ти боєць – ти боєць. Я роблю це заради любові до боксу. Хоча гроші теж хороші", - додав британець.

Коли наступний бій і хто суперник

Повернення Тайсона Ф'юрі відбудеться вже навесні. На 11 квітня в Лондоні запланований поєдинок британця проти представника РФ Арсланбека Махмудова.

Ф'юрі серйозно оцінює рівень майбутнього опонента, ставлячи його в один ряд з такими небезпечними бійцями, як Фабіо Вордлі та Даніель Дюбуа. Наразі Тайсон уже розпочав активну підготовку, щоб довести, що він досі є одним із найкращих важковаговиків планети.

Раніше Деонтей Вайлдер розповів, чи планує битися з Олександром Усиком.

