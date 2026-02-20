"Мне было скучно". Фьюри рассказал о возвращении и ошеломил планами драться до 60 лет

Год без адреналина и активности

Для "Цыганского короля" это уже далеко не первая попытка уйти из спорта и вернуться. По словам Фьюри, год вне ринга дался ему нелегко из-за отсутствия привычного адреналина и активности.

"Это был невероятный год вне ринга, но со временем все это начинает надоедать - и вот я снова в деле. Я очень счастлив и не могу дождаться, чтобы устроить шоу", - заявил Тайсон.

Боксер подчеркнул, что его связь с этим видом спорта слишком глубока, чтобы разорвать ее навсегда. Он предполагает, что любовь к дракам не исчезнет даже в 60 лет.

"Если ты боец - ты боец"

Несмотря на то, что семья спортсмена не в восторге от его решения, сам Фьюри настроен на долгосрочную перспективу. Он приводит в пример легенд прошлого, которые оставались на вершине в почтенном возрасте.

"Возможно, я буду боксировать и после 40. Роберто Дюран дрался на высоком уровне в таком возрасте. Великий Арчи Мур защищал титул далеко за сорок... Если ты боец - ты боец. Я делаю это ради любви к боксу. Хотя деньги тоже хорошие", - добавил британец.

Когда следующий бой и кто соперник

Возвращение Тайсона Фьюри состоится уже весной. На 11 апреля в Лондоне запланирован поединок британца против представителя РФ Арсланбека Махмудова.

Фьюри серьезно оценивает уровень будущего оппонента, ставя его в один ряд с такими опасными бойцами, как Фабио Уордли и Даниэль Дюбуа. Сейчас Тайсон уже начал активную подготовку, чтобы доказать, что он до сих пор является одним из лучших тяжеловесов планеты.