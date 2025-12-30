Мел Гібсон розірвав 9-річні стосунки з молодою коханою: заява

Що відомо про розставання Гібсона та Росс

Пара спільно оголосила про рішення розірвати стосунки. Вони були разом з 2014 року та виховують восьмирічного сина Ларса. Водночас офіційно одружені не були

"Хоч завершення цього етапу в нашому житті сумне, ми благословенні чудовим сином і продовжимо бути найкращими батьками", - заявили вони у спільному коментарі.

69-річний Гібсон і 35-річна Росс тихо розійшлися близько року тому. Вони познайомилися через спільних друзів і незабаром почали зустрічатися. Сина вони привітали у 2017 році.

Пара заявила продовжуватиме спільно виховувати Ларса, забезпечуючи йому безпечне і щасливе дитинство.

Особисте життя Мела Гібсона

У 69-річного актора та режисера є вісім дітей. З колишньою дружиною Робін Мур у нього шестеро синів - Крістіан, Едвард, Вільям, Луї, Майло та Томас - і дочка Ханна.

Крім того, від стосунків із композиторкою Оксаною Григор'євою у Гібсона є 16-річна дочка Люсія.

У вересні 2024 року двоє наймолодших дітей, Люсія та Ларс, супроводжували батька на прем’єрі його фільму Monster Summer у Лос-Анджелесі.

У січні 2025 року сім’я втратила будинок у Малібу під час лісових пожеж, однак всі члени родини та тварини були евакуйовані й залишилися в безпеці.

Гібсон продовжує активну кінокар'єру. Нині працює над фільмом "Воскресіння Христа", який є продовженням його біблійної драми 2004 року "Страсті Христові". Реліз першої частини заплановано на 2027 рік.