Без медалей уже три дні: що відбувається з Україною на Паралімпіаді-2026

Статус-кво української збірної

Шостий ігровий день у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо завершився для української делегації без поповнення медальної скарбнички.

Це зумовлено специфікою розкладу: усі комплекти нагород розігрувалися у гірськолижному спорті (слалом-гігант серед жінок), де Україна не має своїх представниць.

Наразі в активі нашої команди залишається 10 медалей: 3 золоті, 2 срібні та 5 бронзових.

Цей доробок дозволяє підопічним Валерія Сушкевича випереджати такі потужні спортивні країни, як Швеція, Німеччина та Норвегія.

Зміни у світовій таблиці лідерів

Поки перша сімка країн залишилася незмінною, у нижній частині першої десятки відбулися ротації.

Китай продовжує домінувати на Іграх, зміцнивши лідерство ще однією бронзовою нагородою.

Значний ривок здійснила Швеція - завдяки тріумфу Ебби Оршйо у слаломі-гіганті країна здобула третє "золото" і піднялася на восьму сходинку.

Також покращила своє становище Німеччина. Перемога Анни-Лени Форстер дозволила німцям вийти на дев'яте місце, тоді як Норвегія втратила дві позиції та замикає топ-10.

Медальний залік Паралімпіади-2026 після шести днів