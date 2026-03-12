Без медалей уже три дні: що відбувається з Україною на Паралімпіаді-2026

Збірна України залишається у чільній десятці найсильніших команд Паралімпійських ігор-2026. Попри відсутність нових нагород протягом останніх трьох діб, "синьо-жовті" впевнено тримають сьоме місце загального заліку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагнь.
Шостий ігровий день у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо завершився для української делегації без поповнення медальної скарбнички.
Це зумовлено специфікою розкладу: усі комплекти нагород розігрувалися у гірськолижному спорті (слалом-гігант серед жінок), де Україна не має своїх представниць.
Наразі в активі нашої команди залишається 10 медалей: 3 золоті, 2 срібні та 5 бронзових.
Цей доробок дозволяє підопічним Валерія Сушкевича випереджати такі потужні спортивні країни, як Швеція, Німеччина та Норвегія.
Поки перша сімка країн залишилася незмінною, у нижній частині першої десятки відбулися ротації.
Китай продовжує домінувати на Іграх, зміцнивши лідерство ще однією бронзовою нагородою.
Значний ривок здійснила Швеція - завдяки тріумфу Ебби Оршйо у слаломі-гіганті країна здобула третє "золото" і піднялася на восьму сходинку.
Також покращила своє становище Німеччина. Перемога Анни-Лени Форстер дозволила німцям вийти на дев'яте місце, тоді як Норвегія втратила дві позиції та замикає топ-10.
Раніше ми писали, що український призер Паралімпіади виборов медаль за допомогою штучного інтелекту.