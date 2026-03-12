UA

Без медалей уже три дні: що відбувається з Україною на Паралімпіаді-2026

17:56 12.03.2026 Чт
2 хв
Поки Німеччина та Швеція стрімко прориваються вгору, доля нашого місця в топ-10 висить на волосині
aimg Катерина Урсатій
Паралімпійські ігри-2026 (фото: Getty Images)

Збірна України залишається у чільній десятці найсильніших команд Паралімпійських ігор-2026. Попри відсутність нових нагород протягом останніх трьох діб, "синьо-жовті" впевнено тримають сьоме місце загального заліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагнь.

Читайте також: Поруч із символом РФ: український прапор з'явився на церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Статус-кво української збірної

Шостий ігровий день у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо завершився для української делегації без поповнення медальної скарбнички.

Це зумовлено специфікою розкладу: усі комплекти нагород розігрувалися у гірськолижному спорті (слалом-гігант серед жінок), де Україна не має своїх представниць.

Наразі в активі нашої команди залишається 10 медалей: 3 золоті, 2 срібні та 5 бронзових.

Цей доробок дозволяє підопічним Валерія Сушкевича випереджати такі потужні спортивні країни, як Швеція, Німеччина та Норвегія.

Зміни у світовій таблиці лідерів

Поки перша сімка країн залишилася незмінною, у нижній частині першої десятки відбулися ротації.

Китай продовжує домінувати на Іграх, зміцнивши лідерство ще однією бронзовою нагородою.

Значний ривок здійснила Швеція - завдяки тріумфу Ебби Оршйо у слаломі-гіганті країна здобула третє "золото" і піднялася на восьму сходинку.

Також покращила своє становище Німеччина. Перемога Анни-Лени Форстер дозволила німцям вийти на дев'яте місце, тоді як Норвегія втратила дві позиції та замикає топ-10.

Медальний залік Паралімпіади-2026 після шести днів

  1. Китай - 10 золото + 7 срібло + 10 бронза = 27
  2. США - 6 + 5 + 3 = 14
  3. Австрія - 5 + 1 + 4 = 10
  4. Італія - 3 + 6 + 1 = 9
  5. Франція - 3 + 4 + 3 = 9
  6. Україна - 3 + 2 + 5 = 10
  7. Швеція - 3 + 0 + 3 = 6
  8. Німеччина - 2 + 4 + 6 = 12
  9. Норвегія - 2 + 2 + 0 = 4

Раніше ми писали, що український призер Паралімпіади виборов медаль за допомогою штучного інтелекту.

