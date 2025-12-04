Мбаппе близький до рекорду Роналду: скільки треба забити французу до кінця року

Нападник мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе майже впритул наблизився до історичного досягнення легендарного Кріштіану Роналду в матчах за "Королівський клуб".
Що треба французу для встановлення історичного рекорду – розповідає РБК-Україна.
Завдяки дублю в матчі Ла Ліги проти "Атлетіка" (3:0) француз довів свою результативність у 2025 році до 55 голів.
Це четвертий подібний показник у історії "вершкових". Більшої результативності досягав лише Роналду, якому належить й абсолютний рекорд, встановлений у 2013 році (59 голів).
Найбільше голів за календарний рік у складі "Реала":
До кінця року француз ще має шанс наздогнати легендарного португальця. Для цього йому потрібно відзначитися чотири рази у чотирьох матчах "вершкових", що залишились у 2025-му.
Матчі "Реала" у 2025 році:
Загалом у поточному році Кіліан відзначився вже 62 рази. До 55 голів за "Реал" він додав ще 7 – у складі збірної Франції.
Раніше ми повідомили, що Мессі побив рекорд, який не могли подолати десятиліттями.
Також дізнайтеся, як Холанд забив 100 голів в АПЛ швидше за всіх в історії.