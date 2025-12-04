Мбаппе близок к рекорду Роналду: сколько надо забить французу до конца года

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе почти вплотную приблизился к историческому достижению легендарного Криштиану Роналду в матчах за "Королевский клуб".
Что нужно французу для установления исторического рекорда - рассказывает РБК-Украина.
Благодаря дублю в матче Ла Лиги против "Атлетика" (3:0) француз довел свою результативность в 2025 году до 55 голов.
Это четвертый подобный показатель в истории "сливочных". Большей результативности достигал только Роналду, которому принадлежит и абсолютный рекорд, установленный в 2013 году (59 голов).
Больше всего голов за календарный год в составе "Реала":
До конца года француз еще имеет шанс догнать легендарного португальца. Для этого ему нужно отличиться четыре раза в четырех матчах "сливочных", оставшихся в 2025-м.
Матчи "Реала" в 2025 году:
Всего в текущем году Килиан отличился уже 62 раза. К 55 голам за "Реал" он добавил еще 7 - в составе сборной Франции.
