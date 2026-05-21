Майже дві хвилини очі в очі: Усик влаштував шалену дуель поглядів перед мегафайтом

Два божевільних титани: тривала битва поглядів у Єгипті

Головною подією медіадня стала друга очна битва поглядів, яка перетворилася на справжнє психологічне випробування для обох важковаговиків.

Спортсмени без жодного руху затягнули дуель майже на дві хвилини, демонструючи абсолютний спокій та впевненість у власних силах.

Під час спілкування з журналістами Олександр Усик віддав належне рішенню нідерландця вийти в боксерський ринг та наголосив на важкості цієї дуелі.

"Я поважаю всіх своїх суперників, адже я знаю, як це. Той, хто навчається боксу, кікбоксингу, боротьбі - це надзвичайні, хоч і божевільні люди. Поважаю всіх своїх суперників, але це важкий вид спорту", - олзповів Усик.

"Щодо тривалості бою - я не знаю, скільки раундів буде. Може, всі 12. Але коли у мене з’явиться можливість закінчити все раніше, я нею обов'язково скористаюся", - заявив український абсолют.

Для Усика цей вихід на ринг стане ювілейним 25-м у професійній кар'єрі та дев'ятим у рамках суперважкого дивізіону (гевівейту).

На кону стоятимуть два його чемпіонських пояси - за версіями WBC та журналу The Ring.

План "Короля кікбоксингу" та повага до українця

Ріко Верховен, який протягом цілого десятиліття утримував статус домінуючого чемпіона в топ-промоушені Glory, заради цього поєдинку офіційно звільнив свій кікбоксерський трон.

Нідерландець розповів, що зробить ставку на свій нестандартний бекграунд, адже в класичному боксі він мав лише один бій ще у 2014 році.

"Я привнесу те, чого Усик раніше ніколи не бачив. Бо він зустрічався виключно з боксерами і боксував усе життя, а я - ні. Я запропоную кардинально інший підхід. Нехай переможе найсильніший," - розповів суперник українця.

Для мене головне - просто перемогти. Якщо нокаут, то нокаут. Якщо рішенням - вау. Я протистою найкращому бійцю планети поза ваговими категоріями (P4P) і виграти після 12 раундів - це мені підходить", - підкреслив Верховен.

Він також додав, що попри спортивну агресію, відчуває до українця глибоку родинну повагу.

"Ми з Усиком обидва батьки. Я люблю кікбоксинг, а він - бокс. Але ми обидва любимо бої. Він пройшов великий шлях від крузервейту до гевівейту, і я знаю, через що доводиться переступати, аби просто ступити на цей ринг", - сказав атлет.

Титульний мегафайт між Олександром Усиком та Ріко Верховеном відбудеться вже цієї суботи, 23 травня.