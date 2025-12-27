"МастерШеф": яким був фінал 16 сезону та хто переміг

Яким був фінал "МастерШеф"

Фіналістами 16 сезону стали Олександр Зубко, Галина Оруджева та Дарія Фатєєва. Вони відвідали кухні столичних ресторанів, де Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський продемонстрували їм тонкощі та секрети приготування страв.

Головне завдання фіналу було особливо масштабним. Так, учасникам довелося не просто створити власну вечерю, а й розробити повну концепцію ресторану - від меню та інтер'єру до подачі страв.

Фіналісти "МастерШеф" (скриншот)

Після першого етапу Галина покинула проєкт. Дарія потрапила до суперфіналу, оскільки успішно приготувала локшину з соусом і м'ясом, а Олександр вразив суддів своїм пюре.

Далі на суперфіналістів чекала розробка власного ресторану та приготування ряду авторських страв.

Чим вразила Дарія Фатєєва

Концепція учасниці полягала у створенні закладу в стилі українського села, але в сучасних мотивах. На закуску вона подала традиційну кров’янку, але вона була трохи суха.

Як основну страву вона приготувала пиріг із бичачими хвостами та щоками, який подала із соусом на базі демігласу та темного квасу. Його доповнювали кістковий мозок та зелений салат. Проте Ектор був не дуже вражений, оскільки така страва була натхненна іншим шефом.

На десерт Дарія зробила тістечко з молочного шоколаду у формі фундука, всередині якого ховалося праліне з сіллю та ніжний бісквіт. Зверху його прикрашала глазур, а поєднання текстур і смаків підкорило суддів.

Ресторан Дарії (скриншот)

Чим вразив Олександр Зубко

Його ресторан мав бути білосніжним, повітряним, прикрашеним рослинами. Легкі штори ніжних світлих тонів, дерево та зелень створювали затишну атмосферу.

На закуску Олександр подав річкового українського сома з соусом зі смаженої картоплі, який зверху прикрасив зеленою олією з листя хрону та бадилля моркви, маринованим портулаком і маринованими квітами кропу.

Основна страва отримала назву "Серце лісу" - оленина з кремом, чипсами та пудрою з пастернаку і грибів. Соус готувався на основі червоного українського вина з додаванням сливи та копченої груші.

На десерт Сашко представив "живопис" під назвою "Дике поле" завдяки поєднанню персикового та малинового соусів. За основу він обрав холодний сирник, приготований з кисломолочного та козячого сирів.

Ресторан Сашка (скриншот)

Хто переміг у 16 сезоні "МастерШеф"

Після оцінки всіх страв судді оголосили переможця - ним став Олександр Зубко, який родом з Вінниці. Він - кондитер, який до участі в проєкті готував торти на замовлення.

Мріє про власну затишну кондитерську, де кожен десерт буде маленьким святом. Він також отримав можливість пройти практику в ресторані Ектора.

Переможець "МастерШеф-16" (скриншот)