"МастерШеф": каким был финал 16 сезона и кто победил

Каким был финал "МастерШеф"

Финалистами 16 сезона стали Александр Зубко, Галина Оруджева и Дарья Фатеева. Они посетили кухни столичных ресторанов, где Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский продемонстрировали им тонкости и секреты приготовления блюд.

Главное задание финала было особенно масштабным. Так, участникам пришлось не просто создать собственный ужин, но и разработать полную концепцию ресторана - от меню и интерьера до подачи блюд.

Финалисты "МастерШеф" (скриншот)

После первого этапа Галина покинула проект. Дарья попала в суперфинал, поскольку успешно приготовила лапшу с соусом и мясом, а Александр поразил судей своим пюре.

Далее суперфиналистов ждала разработка собственного ресторана и приготовление ряда авторских блюд.

Чем поразила Дарья Фатеева

Концепция участницы заключалась в создании заведения в стиле украинского села, но в современных мотивах. На закуску она подала традиционную кровянку, но она была немного суховата.

В качестве основного блюда она приготовила пирог с бычьими хвостами и щеками, который подала с соусом на основе демигласа и темного кваса. Его дополняли костный мозг и зеленый салат. Однако Эктор был не очень впечатлен, поскольку такое блюдо было вдохновлено другим шеф-поваром.

На десерт Дарья сделала пирожное из молочного шоколада в форме фундука, внутри которого скрывалось пралине с солью и нежный бисквит. Сверху его украшала глазурь, а сочетание текстур и вкусов покорило судей.

Ресторан Дарьи (скриншот)

Чем поразил Александр Зубко

Его ресторан должен был быть белоснежным, воздушным, украшенным растениями. Легкие шторы нежных светлых тонов, дерево и зелень создавали уютную атмосферу.

На закуску Александр подал речного украинского сома с соусом из жареного картофеля, сверху украшенный зеленым маслом из листьев хрена и ботвы моркови, маринованным портулаком и маринованными цветами укропа.

Основное блюдо получило название "Сердце леса" - оленина с кремом, чипсами и пудрой из пастернака и грибов. Соус готовился на основе красного украинского вина с добавлением сливы и копченой груши.

На десерт Саша представил "картину" под названием "Дикое поле" благодаря сочетанию персикового и малинового соусов. За основу он взял холодный сырник, приготовленный из кисломолочного и козьего сыров.

Ресторан Сашка (скриншот)

Кто победил в 16 сезоне "МастерШеф"

После оценки всех блюд судьи объявили победителя - им стал Александр Зубко, родом из Винницы. Он - кондитер, который до участия в проекте готовил торты на заказ.

Мечтает о собственной уютной кондитерской, где каждый десерт будет маленьким праздником. Он также получил возможность пройти практику в ресторане Эктора.

Победитель "МастерШеф-16" (скриншот)