Марта Костюк сенсаційно обіграла росіянку і вийшла у півфінал WTA 500

Українська тенісистка Марта Костюк продовжує вражати на турнірі серії WTA 500 в Австралії. У напруженому чвертьфіналі перша ракетка України здобула впевнену перемогу над суперницею з топ-10 світового рейтингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Реванш та домінування на корті

У поєдинку 1/4 фіналу Brisbane International Костюк (WTA 26) продемонструвала високу майстерність, здолавши "нейтральну" тенісистку Мірру Андрєєву.

Попри те, що суперниця займає дев'яту позицію у світовому табелі про ранги та мала статус шостої сіяної, українка змогла диктувати власні умови гри.

Матч тривав майже дві години. Найбільш драматичним видався перший сет, де доля партії вирішувалася на тай-брейку. Марта виявила стійкість і закрила сет на свою користь.

У другій партії перевага українки стала ще відчутнішою, що дозволило їй завершити зустріч без зайвих ускладнень.

Повернення до вирішальних стадій

Для 22-річної українки цей успіх став знаковим - це її перший вихід до півфіналу турніру такого рівня з квітня минулого року.

Востаннє Костюк боролася за титул на змаганнях у Штутгарті.

Шлях Марти у Брісбені виглядає максимально переконливо. Стартувавши з другого кола, вона почергово вибила Юлію Путінцеву, третю ракетку світу Аманду Анісімову, а тепер і представницю першої десятки Андрєєву.

Наступний виклик: битва за фінал

У півфіналі на українську вболівальників чекає ще одне протистояння топ-рівня. Суперницею Костюк стане Джессіка Пегула.

Американка, яка наразі посідає шосте місце в рейтингу WTA, раніше вибила з сітки іншу українку - Даяну Ястремську.

Таким чином, у Марти буде шанс не лише вийти у фінал, а й взяти реванш за співвітчизницю.