"Манікюр кращий, ніж у нас": Рудницька розпекла Козловського за службу і його минуле

Що сказала Рудницька про службу Козловського

Співачка наголосила, що не може приймати вибачення через дії замість публічного визнання власної помилки.

"Манікюр цього військового кращий, ніж у нас з вами. Я багато разів була на фронті та не бачила у військових цих манікюрів. Можливо, я не права, але я хочу від нього це почути", - каже співачка.

Рудницька зізналася, що колись мала дружні стосунки з Козловським, однак його дії під час війни стали для неї болючим ударом. Зокрема, виступи в Росії та підтримка колаборантів.

"От у мене з Віталієм Козловським багато років були дуже дружні взаємини. І мені було неймовірно прикро бачити не тільки його виступ на і на Красной площади, а й з букетом у Штепи (Неля Штепа - проросійська міська голова Слов'янська - ред.), яка відкривала ворота й зустрічала з хлібом-сіллю окупантів у Слов'янську, де страждали люди", - каже артистка.

"І в той час, коли держава покарала Штепу, Козловський приїхав до неї з букетом троянд і сказав: "Своїх не бросают". Хто для нього свої? Я хочу це почути. Його командир казав мені: "Ми його перевиховаємо", - додала вона.

Рудницька розпекла Козловського (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Що співачка думає про зірок-перевзуванців

За словами Рудницької, найнебезпечнішими для суспільства є саме ті митці, які не мають чіткої позиції.

"Я дуже хотіла б вірити, що повернення до українського реально щире. Що ці люди, яких Марія Бурмака називає "перевзуванцями", не просто переклали пісні, а щось переосмислили", - каже Анжеліка.

"Я боюсь людей, які туди-сюди. Оці люди перші зрадники, бо їм все одно, вони як флюгери. І тому вони страшні для нашого суспільства. Але ще страшніше, що вони мають вплив і популярність", - підкреслює Рудницька.

На думку артистки, велика проблема полягає також у тому, що саме такі "безпринципні" виконавці часто отримують найбільшу увагу українських медіа.