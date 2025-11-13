"Маникюр лучше, чем у нас": Рудницкая распекла Козловского за службу и его прошлое

Что сказала Рудницкая о службе Козловского

Певица подчеркнула, что не может принимать извинения за действия вместо публичного признания собственной ошибки.

"Маникюр этого военного лучше, чем у нас с вами. Я много раз была на фронте и не видела у военных этих маникюров. Возможно, я не права, но я хочу от него это услышать", - говорит певица.

Рудницкая призналась, что когда-то имела дружеские отношения с Козловским, однако его действия во время войны стали для нее болезненным ударом. В частности, выступления в России и поддержка коллаборационистов.

"Вот у меня с Виталием Козловским много лет были очень дружеские отношения. И мне было невероятно обидно видеть не только его выступление на Красной площади, но и с букетом у Штепы (Неля Штепа - пророссийская городская голова Славянска - ред.), которая открывала ворота и встречала с хлебом-солью оккупантов в Славянске, где страдали люди", - говорит артистка.

"И в то время, когда государство наказало Штепу, Козловский приехал к ней с букетом роз и сказал: "Своих не бросают". Кто для него свои? Я хочу это услышать. Его командир говорил мне: "Мы его перевоспитаем", - добавила она.

Рудницкая распекла Козловского (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Что певица думает о переобувшихся звездах

По словам Рудницкой, самыми опасными для общества являются именно те художники, которые не имеют четкой позиции.

"Я очень хотела бы верить, что возвращение к украинскому реально искреннее. Что эти люди, которых Мария Бурмака называет "переобуванцами", не просто перевели песни, а что-то переосмыслили", - говорит Анжелика.

"Я боюсь людей, которые туда-сюда. Эти люди первые предатели, потому что им все равно, они как флюгеры. И поэтому они страшны для нашего общества. Но еще страшнее, что они имеют влияние и популярность", - подчеркивает Рудницкая.

По мнению артистки, большая проблема заключается также в том, что именно такие "беспринципные" исполнители часто получают наибольшее внимание украинских медиа.