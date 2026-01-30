Маліновський забив у другому матчі поспіль, але "Дженоа" програла драматичний трилер у Серії А

Бенефіс Маліновського на "Стадіо Олімпіко"

Поєдинок у Римі видався багатим на події у другому таймі. Після безгольової першої половини гри господарі забезпечили собі перевагу у два м'ячі завдяки точним ударам Педро та Тейлора. Проте лідерство "орлів" похитнув Руслан Маліновський.

На 67-й хвилині український півзахисник холоднокровно реалізував одинадцятиметровий удар, скоротивши дистанцію.

Вже за кілька хвилин Руслан був близький до того, щоб забити прямим ударом з кутового.

Хоча голкіпер "Лаціо" Іван Проведел парирував м'яч після "сухого листа" українця, першим на добиванні опинився Вітінья, який зрівняв рахунок - 2:2.

Драма на останніх хвилинах та оцінки гравців

Незважаючи на героїчний камбек "грифонів", втримати нічийний результат генуезцям не вдалося.

У доданий арбітром час римляни отримали право на вирішальний пенальті, який реалізував Катальді, встановивши остаточний рахунок 3:2 на користь "Лаціо".

Руслан Маліновський провів на полі 87 хвилин. Статистичний портал SofaScore відзначив виступ українця високою оцінкою - 7,3 бала. Окрім забитого м'яча, півзахисник отримав у свій пасив попередження.

Наразі актив українця в поточному сезоні налічує 4 голи та 3 результативні передачі у 22 поєдинках.

Турнірне становище "Дженоа"

Після 23 ігор команда Маліновського посідає 16-ту сходинку в турнірній таблиці Серії А, маючи 23 залікові пункти. Відрив від небезпечної зони вильоту наразі становить 6 очок.

Свій наступний матч "Дженоа" проведе проти чинного чемпіона - "Наполі". Зустріч запланована на суботу, 7 лютого. Початок гри о 19:00 за київським часом.