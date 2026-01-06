Магучіх назвала амбітну мету на наступний сезон: чемпіонка розпочне його в Україні

Перестрибнути власний рекорд

У липні 2024 року Магучіх увійшла в історію світової легкої атлетики. На етапі Діамантової ліги в Парижі вона першою серед жінок підкорила висоту 2,10 метра, встановивши новий світовий рекорд.

Українка перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка у 1987 році на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра. Цей рекорд утримувався майже 37 років.

Тепер Магучіх заявила, що не планує зупинятися на досягнутому та вірить у можливість подальшого прогресу.

"Стрибнути вище, ніж на 2,10? Це реально, і у мене є така ціль. Я вважаю, що у мене ще все попереду. Є мета побити свій власний світовий рекорд та покращити результат – як на відкритому стадіоні, так і в приміщенні. Тому ще є над чим працювати", - зазначила 24-річна спортсменка.

Втім, за словами Ярослави, вона ніколи не виходить на старт із фіксацією на конкретній висоті, зосереджуючись насамперед на якості виконання стрибків та поступовому прогресі.

Магучіх у 2025 році

Після феєричного 2024 року, в якому Ярослава, окрім встановлення рекорду, виграла Олімпіаду та була визнана найкращою легкоатлеткою світу, минулий рік став для неї більш скромним.

Українка здобула лише "бронзу" на чемпіонаті світу-2025 у Токіо, а також задовільнилася "сріблом" у фіналі Діамантової ліги. Таким чином вона не змогла відстояти звання чемпіонки світу та вперше з сезону-2021 залишилась без "золота" топ-турнірів.

Тим не менш, у 2025-му Магучіх стала триразовою чемпіонкою Європи в приміщенні. Загалом за минулий сезон українка 15 разів підіймалася на п'єдестал на різних турнірах, з яких 10 – на найвищу сходинку.

Найкращими в сезоні для спортсменки були два стрибки на 2.02 метра: на виставковому турнірі в Досі What Gravity Challange та етапі Діамантової ліги в Цюриху.

Старт сезону в Україні

Новий сезон володарка світового рекорду вперше за останні три сезони розпочне в Україні. 17 січня вона виступить на Меморіалі Олексія Дем'янюка у Львові.

Магучіх також підтвердила, що впродовж зимового сезону змагатиметься на чемпіонаті України в приміщенні – вперше з 2021 року.

Найбільшими змаганнями легкоатлетичного 2026 року для стрибунки стануть перший в історії розіграш абсолютного чемпіонату світу та чемпіонат Європи, що пройдуть у Будапешті та Бірмінгемі відповідно.