"Має право". Актор-воїн поставив крапку у скандалі з Цимбалюком

Що Григор'єв розповів про "Повернення"

Актор зробив сюрприз та завітав на інтерв'ю Олександра Рудинського, під час якого поділився особистим сприйняттям серіалу, в якому втілює головну роль. Прем'єра драмеді відбудеться 22 лютого о 14:00 на ICTV2.

"Мені болісно від того, що ми - актори, які на фронті - не знімаємось постійно. Якщо говорити про меседж, то це велика відповідальність. Ми знімаємо про людей, які отримують поранення. Для них важливо, щоб це було по-чесному", - розповів він.

Водночас його колега та друг Рудинський нагадав про важливість спілкування з ветеранами та підтримку тих, хто втратив рідних на війні.

"В моєму оточенні є люди, які втратили найрідніших та найкоханіших людей на цій війні. Треба шукати з ними спільну мову, а їм з нами", - сказав він.

Про скандал з Цимбалюком

Крім того, Григор'єв висловив свою думку щодо скандалу з Цимбалюком, якому закидали за роль військового. Лунали думки, що цивільним не варто братися за таку роботу.

"Я вважаю так, має право (грати військового - ред.). Якщо це людина, яка не дотична до того, що відбувається, ніяк не допомагає, про це не говорить, тоді треба бракувать. І це стосується не тільки акторської професії. А взагалі актор має право грати будь-кого, якщо він добре справляється з цією задачею", - вважає воїн.

Що відомо про серіал "Повернення"

Драмеді створено у партнерстві з військовими і складається з 8 серій. Сюжет розкриває реалії повернення ветеранів у цивільне життя з усіма труднощами та викликами. Усе це буде показано з чорним гумором, пригодами та любов'ю.

Головний герой Олександр Кречет (Григор'єв) після поранення прагне повернутися у стрій, але обставини змушують лишитися у столиці та допомогти сину загиблого побратима Сергія Верби (Рудинський) здійснити мрію.

Цивільне життя, турбота про дитину та нові почуття до дружини друга стають для нього справжнім викликом. До всього в голові звучить голос Верби, який вперто не дозволяє рухатися далі.

