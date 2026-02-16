Любов, афери й зниклий наречений. Дивіться офіційний трейлер фільму "Коли ти розлучишся?"

Творці авантюрно-романтичної комедії "Коли ти розлучишся?" режисера Олексія Комаровського представили офіційний трейлер та постер майбутньої стрічки, головні ролі в якій виконали Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк та Анастасія Цимбалару.
Нові матеріали розкривають основну інтригу сюжету. Весілля мрії для близької подруги та брата - агента Інтерполу - раптово обертається справжнім хаосом після загадкового зникнення нареченого.
Майже одночасно світ сколихнула новина про зникнення легендарного діаманта, і ці дві події небезпечно переплітаються між собою.
"Коли ти розлучишся?" - це сиквел по суті вже франшизи "Коли ти вийдеш заміж", що реалізовано UnitedContentHUB з партнерами, в рамках послідовної стратегії нашої Студії інтеграції українськомовного контенту в ринки Європи і світу", - зазначив Андрій Ногін, генеральний продюсер стрічки та CEO UnitedContentHUB.
За сюжетом, героїні Ксенія (Наталка Денисенко) та Лора (Тоня Хижняк) вирушають на пошуки зниклого Марка (Тарас Цимбалюк).
На них чекають шалені перегони, ризиковані рішення, стеження, пастки, несподівані союзники та зради.
З кожною новою підказкою стає очевидно: майже ніхто у цій історії не є тим, за кого себе видає.
"Наш фільм про тепло, якого ми всі так довго чекали. Навесні всі питають: коли ти закохаєшся? А я ставлю інше питання - коли ти розлучишся? Бо іноді, щоб у життя прийшла весна, треба відпустити свою зиму. Іноді розлучення - це не кінець, а пауза, після якої кохання народжується знову - більш сильне і чесне. Цей фільм - про сміливість не боятися змін, про другий шанс і про тепло, яке ми всі так довго чекали", - прокоментував режисер стрічки Олексій Комаровський.
Окремої інтриги трейлеру додає поява яскравого болгарського персонажа у виконанні Іво Аракова.
Його герой - харизматичний конкурент, який створює напругу в любовному трикутнику та стає серйозним викликом для персонажа Тараса Цимбалюка.
Трейлер поєднує детективну інтригу, авантюрний драйв і романтичну історію, а постер підкреслює головну тему стрічки - любов, що проходить крізь афери, великі гроші, небезпеку та найсміливіші спецоперації.
"Коли ти розлучишся?" - це динамічна авантюрно-романтична комедія про дружбу, довіру та другий шанс на справжнє кохання, де Чорне море знову стає символом змін, свободи і нового початку.
Прем’єра фільму в українських кінотеатрах запланована на 12 березня 2026 року.
