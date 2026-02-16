Любов, афери й зниклий наречений. Дивіться офіційний трейлер фільму "Коли ти розлучишся?"

Нові матеріали розкривають основну інтригу сюжету. Весілля мрії для близької подруги та брата - агента Інтерполу - раптово обертається справжнім хаосом після загадкового зникнення нареченого.

Майже одночасно світ сколихнула новина про зникнення легендарного діаманта, і ці дві події небезпечно переплітаються між собою.

"Коли ти розлучишся?" - це сиквел по суті вже франшизи "Коли ти вийдеш заміж", що реалізовано UnitedContentHUB з партнерами, в рамках послідовної стратегії нашої Студії інтеграції українськомовного контенту в ринки Європи і світу", - зазначив Андрій Ногін, генеральний продюсер стрічки та CEO UnitedContentHUB.

Актори та режисер фільму "Коли ти розлучишся"? (фото: instagram.com/whensthedivorce.movie)

За сюжетом, героїні Ксенія (Наталка Денисенко) та Лора (Тоня Хижняк) вирушають на пошуки зниклого Марка (Тарас Цимбалюк).

На них чекають шалені перегони, ризиковані рішення, стеження, пастки, несподівані союзники та зради.

З кожною новою підказкою стає очевидно: майже ніхто у цій історії не є тим, за кого себе видає.

"Наш фільм про тепло, якого ми всі так довго чекали. Навесні всі питають: коли ти закохаєшся? А я ставлю інше питання - коли ти розлучишся? Бо іноді, щоб у життя прийшла весна, треба відпустити свою зиму. Іноді розлучення - це не кінець, а пауза, після якої кохання народжується знову - більш сильне і чесне. Цей фільм - про сміливість не боятися змін, про другий шанс і про тепло, яке ми всі так довго чекали", - прокоментував режисер стрічки Олексій Комаровський.

Окремої інтриги трейлеру додає поява яскравого болгарського персонажа у виконанні Іво Аракова.

Його герой - харизматичний конкурент, який створює напругу в любовному трикутнику та стає серйозним викликом для персонажа Тараса Цимбалюка.

Трейлер поєднує детективну інтригу, авантюрний драйв і романтичну історію, а постер підкреслює головну тему стрічки - любов, що проходить крізь афери, великі гроші, небезпеку та найсміливіші спецоперації.

"Коли ти розлучишся?" - це динамічна авантюрно-романтична комедія про дружбу, довіру та другий шанс на справжнє кохання, де Чорне море знову стає символом змін, свободи і нового початку.

Прем’єра фільму в українських кінотеатрах запланована на 12 березня 2026 року.