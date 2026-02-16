Любовь, аферы и пропавший жених. Смотрите официальный трейлер фильма "Коли ти розлучишся?"

Новые материалы раскрывают основную интригу сюжета. Свадьба мечты для близкой подруги и брата - агента Интерпола - внезапно оборачивается настоящим хаосом после загадочного исчезновения жениха.

Почти одновременно мир всколыхнула новость о пропаже легендарного бриллианта, и эти два события опасно переплетаются между собой.

"Коли ти розлучишся?" - это сиквел по сути уже франшизы "Когда ты выйдешь замуж", реализованный UnitedContentHUB с партнерами, в рамках последовательной стратегии нашей Студии интеграции украиноязычного контента в рынки Европы и мира", - отметил Андрей Ногин, генеральный продюсер ленты и CEO UnitedContentHUB.

Актеры и режиссер фильма "Коли ти розлучишся?" (фото: instagram.com/whensthedivorce.movie)

По сюжету, героини Ксения (Наталья Денисенко) и Лора (Тоня Хижняк) отправляются на поиски пропавшего Марка (Тарас Цимбалюк).

Их ждут безумные гонки, рискованные решения, слежка, ловушки, неожиданные союзники и предательства.

С каждой новой подсказкой становится очевидно: почти никто в этой истории не является тем, за кого себя выдает.

"Наш фильм о тепле, которого мы все так долго ждали. Весной все спрашивают: когда ты влюбишься? А я задаю другой вопрос - когда ты расстанешься? Потому что иногда, чтобы в жизнь пришла весна, надо отпустить свою зиму. Иногда развод - это не конец, а пауза, после которой любовь рождается снова - более сильная и честная. Этот фильм - о смелости не бояться перемен, о втором шансе и о тепле, которое мы все так долго ждали", - прокомментировал режиссер ленты Алексей Комаровский.

Отдельной интриги трейлеру добавляет появление яркого болгарского персонажа в исполнении Иво Аракова.

Его герой - харизматичный конкурент, который создает напряжение в любовном треугольнике и становится серьезным вызовом для персонажа Тараса Цимбалюка.

Трейлер сочетает детективную интригу, авантюрный драйв и романтическую историю, а постер подчеркивает главную тему ленты - любовь, проходящую сквозь аферы, большие деньги, опасность и самые смелые спецоперации.

"Коли ти розлучишся?" - это динамичная авантюрно-романтическая комедия о дружбе, доверии и втором шансе на настоящую любовь, где Черное море снова становится символом перемен, свободы и нового начала.

Премьера фильма в украинских кинотеатрах запланирована на 12 марта 2026 года.