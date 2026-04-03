Львів проти "Динамо" і "Шахтаря" та інші інтриги: де і коли дивитися матчі 22 туру УПЛ

Дебют Шарана в битві аутсайдерів

Тур стартує у п'ятницю о 15:30 битвою головних невдах сезону. "Полтава" у Кропивницькому прийме "Олександрію". У грі суперників, які замикають турнірну таблицю, на чолі "Олександрії" буде новий наставник – Володимир Шаран. Досвідченого фахівця призначили на посаду перед паузою на матчі збірних. Його головна мета – врятувати чинних віце-чемпіонів від вильоту з еліти.

Наступні два поєдинки відбудуться в суботу, 4 квітня. О 13:00 "Колос" у Ковалівці зіграє з харківським "Металістом 1925". А о 15:30 – "Динамо" вдома зустрінеться з львівськими "Карпатами".

Футбольний марафон у неділю

Одразу чотири поєдинки заплановані на неділю, 5 квітня, причому два з них – стартують в один час. У цей день зіграють усі команди з топ-3 сезону.

Спочатку, о 13:00 черкаський ЛНЗ на виїзді зустрінеться з криворізьким "Кривбасом". О 15:30 розпочнуться матчі "Шахтар" – "Рух" ("гірники" будуть номінальними господарями на "Арені Львів") та "Оболонь" – "Зоря". Закриє день о 18:00 матч "Полісся" – "Верес" у Житомирі.

Останній поєдинок туру пройде в понеділок, 6 квітня. У цей день "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського прийме "Кудрівку". Ареною протистояння стане стадіон "Лівий Берег" у Київській області.

Перелік матчів 22-го туру УПЛ:

П'ятниця, 3 квітня

15:30. "Полтава" – "Олександрія"

Субота, 4 квітня

13:00. "Колос" – "Металіст 1925"

18:00. "Динамо" – "Карпати"

Неділя, 5 квітня

13:00. "Кривбас" – ЛНЗ

15:30. "Оболонь" – "Зоря"

15:30. "Шахтар" – "Рух"

18:00. "Полісся" – "Верес"

Понеділок, 6 квітня

18:00. "Епіцентр" – "Кудрівка"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.