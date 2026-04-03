Львов против "Динамо" и "Шахтера" и другие интриги: где и когда смотреть матчи 22 тура УПЛ

10:22 03.04.2026 Пт
2 мин
Украинская Премьер-лига выходит на первый план после фиаско сборной
aimg Андрей Костенко
"Динамо" сыграет с "Карпатами" (фото: ФК "Динамо")

3 апреля стартует 20-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа рассчитана на четыре дня.

Дебют Шарана в битве аутсайдеров

Тур стартует в пятницу в 15:30 битвой главных неудачников сезона. "Полтава" в Кропивницком примет "Александрию". В игре соперников, которые замыкают турнирную таблицу, во главе "Александрии" будет новый наставник - Владимир Шаран. Опытного специалиста назначили на должность перед паузой на матчи сборных. Его главная цель - спасти действующих вице-чемпионов от вылета из элиты.

Следующие два поединка состоятся в субботу, 4 апреля. В 13:00 "Колос" в Ковалевке сыграет с харьковским "Металлистом 1925". А в 15:30 - "Динамо" дома встретится с львовскими "Карпатами".

Футбольный марафон в воскресенье

Сразу четыре поединка запланированы на воскресенье, 5 апреля, причем два из них - стартуют в одно время. В этот день сыграют все команды из топ-3 сезона.

Сначала, в 13:00 черкасский ЛНЗ на выезде встретится с криворожским "Кривбассом". В 15:30 начнутся матчи "Шахтер" - "Рух" ("горняки" будут номинальными хозяевами на "Арене Львов") и "Оболонь" - "Заря". Закроет день в 18:00 матч "Полесье" - "Верес" в Житомире.

Последний поединок тура пройдет в понедельник, 6 апреля. В этот день "Эпицентр" из Каменец-Подольского примет "Кудривку". Ареной противостояния станет стадион "Левый Берег" в Киевской области.

Перечень матчей 22-го тура УПЛ:

Пятница, 3 апреля

  • 15:30. "Полтава" - "Александрия"

Суббота, 4 апреля

  • 13:00. "Колос" - "Металлист 1925"
  • 18:00. "Динамо" - "Карпаты"

Воскресенье, 5 апреля

  • 13:00. "Кривбасс" - ЛНЗ
  • 15:30. "Оболонь" - "Заря"
  • 15:30. "Шахтер" - "Рух"
  • 18:00. "Полесье" - "Верес"

Понедельник, 6 апреля

  • 18:00. "Эпицентр" - "Кудривка"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Больше по теме:
ФутболУПЛ