Головна » Розваги » Спорт

Лунін зіграє в стартовому складі перший матч після відставки Алонсо: офіційна заявка "Реала"

Середа 14 січня 2026 15:10
Лунін зіграє в стартовому складі перший матч після відставки Алонсо: офіційна заявка "Реала" Фото: Андрій Лунін (x.com/realmadrid)
Автор: Андрій Костенко

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін вийде у стартовому складі команди в матчі Кубка Іспанії проти "Альбасете". Поєдинок стане дебютним для нового головного тренера "вершкових" Альваро Арбелоа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання AS.

Кадрові рішення нового тренера

За інформацією джерела, Арбелоа не планує змінювати підхід до формування складу на кубкові матчі. Саме тому місце в воротах у грі з "Альбасете" отримає Лунін, який діяв і в стартовому поєдинку мадридців у турнірі – проти "Талавери" (3:2).

Конкурент українця – бельгієць Тібо Куртуа – навіть не потрапив до заявки команди на матч 1/8 фіналу Кубка. Як і ще десять гравців основи.

Окрім Куртуа, в заявці з різних причин відсутні: захисники Ферлан Менді, Антоніо Рюдігер, Едер Мілітао, Трент Александер-Арнольд, Альваро Каррерас, півзахисники Орельєн Чуамені, Джуд Беллінгем, Браїм Діас і нападники Кіліан Мбаппе та Родріго.

Натомість у списку – сім футболістів з академії "вершкових".

Очікується, що мадридці зіграють за схемою 4-3-3, а атакувальну лінію сформують Вінісіус Жуніор, Гонсало Гарсія та Франко Мастантуоно.

Лунін зіграє в стартовому складі перший матч після відставки Алонсо: офіційна заявка &quot;Реала&quot;

Арбелоа та питання ротації голкіперів

Іспанські ЗМІ зазначають, що наразі невідомо, чи зміниться концепція "Реала" з приходом нового тренера в питанні ротації воротарів і чи зможе голкіпер збірної України отримувати більше ігрового часу.

Нагадаємо, що під керівництвом Хабі Алонсо. Лунін у нинішньому сезоні провів лише два матчі. Один в Кубку Іспанії, і один – в Лізі чемпіонів (через хворобу Куртуа). У них українець пропустив загалом п'ять голів.

Коли та де відбудеться матч

Поєдинок 1/8 фіналу Кубка Іспанії "Альбасете" – "Реал" відбудеться у середу, 14 січня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Це буде перша офіційна гра Альваро Арбелоа на посаді головного тренера мадридського клубу.

Раніше ми розповіли, за що найкращого бомбардира збірної України відсторонили від команди УПЛ.

Також дізнайтеся, як Маліновський обійшов Шевченка у рейтингу Серії А.

