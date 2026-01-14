Лунін зіграє в стартовому складі перший матч після відставки Алонсо: офіційна заявка "Реала"
Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін вийде у стартовому складі команди в матчі Кубка Іспанії проти "Альбасете". Поєдинок стане дебютним для нового головного тренера "вершкових" Альваро Арбелоа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання AS.
Кадрові рішення нового тренера
За інформацією джерела, Арбелоа не планує змінювати підхід до формування складу на кубкові матчі. Саме тому місце в воротах у грі з "Альбасете" отримає Лунін, який діяв і в стартовому поєдинку мадридців у турнірі – проти "Талавери" (3:2).
Конкурент українця – бельгієць Тібо Куртуа – навіть не потрапив до заявки команди на матч 1/8 фіналу Кубка. Як і ще десять гравців основи.
Окрім Куртуа, в заявці з різних причин відсутні: захисники Ферлан Менді, Антоніо Рюдігер, Едер Мілітао, Трент Александер-Арнольд, Альваро Каррерас, півзахисники Орельєн Чуамені, Джуд Беллінгем, Браїм Діас і нападники Кіліан Мбаппе та Родріго.
Натомість у списку – сім футболістів з академії "вершкових".
Очікується, що мадридці зіграють за схемою 4-3-3, а атакувальну лінію сформують Вінісіус Жуніор, Гонсало Гарсія та Франко Мастантуоно.
Арбелоа та питання ротації голкіперів
Іспанські ЗМІ зазначають, що наразі невідомо, чи зміниться концепція "Реала" з приходом нового тренера в питанні ротації воротарів і чи зможе голкіпер збірної України отримувати більше ігрового часу.
Нагадаємо, що під керівництвом Хабі Алонсо. Лунін у нинішньому сезоні провів лише два матчі. Один в Кубку Іспанії, і один – в Лізі чемпіонів (через хворобу Куртуа). У них українець пропустив загалом п'ять голів.
Коли та де відбудеться матч
Поєдинок 1/8 фіналу Кубка Іспанії "Альбасете" – "Реал" відбудеться у середу, 14 січня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Це буде перша офіційна гра Альваро Арбелоа на посаді головного тренера мадридського клубу.
