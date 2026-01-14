Лунин сыграет в стартовом составе первый матч после отставки Алонсо: официальная заявка "Реала"
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды в матче Кубка Испании против "Альбасете". Поединок станет дебютным для нового главного тренера "сливочных" Альваро Арбелоа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание AS.
Кадровые решения нового тренера
По информации источника, Арбелоа не планирует менять подход к формированию состава на кубковые матчи. Именно поэтому место в воротах в игре с "Альбасете" получит Лунин, который действовал и в стартовом поединке мадридцев в турнире - против "Талаверы" (3:2).
Конкурент украинца - бельгиец Тибо Куртуа - даже не попал в заявку команды на матч 1/8 финала Кубка. Как и еще десять игроков основы.
Кроме Куртуа, в заявке по разным причинам отсутствуют: защитники Ферлан Менди, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Трент Александер-Арнольд, Альваро Каррерас, полузащитники Орельен Чуамени, Джуд Беллингем, Браим Диас и нападающие Килиан Мбаппе и Родриго.
Зато в списке - семь футболистов из академии "сливочных".
Ожидается, что мадридцы сыграют по схеме 4-3-3, а атакующую линию сформируют Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия и Франко Мастантуоно.
Арбелоа и вопрос ротации голкиперов
Испанские СМИ отмечают, что пока неизвестно, изменится ли концепция "Реала" с приходом нового тренера в вопросе ротации вратарей и сможет ли голкипер сборной Украины получать больше игрового времени.
Напомним, что под руководством Хаби Алонсо. Лунин в нынешнем сезоне провел лишь два матча. Один в Кубке Испании, и один - в Лиге чемпионов (из-за болезни Куртуа). В них украинец пропустил пять голов.
Когда и где состоится матч
Поединок 1/8 финала Кубка Испании "Альбасете" - "Реал" состоится в среду, 14 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Это будет первая официальная игра Альваро Арбелоа на посту главного тренера мадридского клуба.
