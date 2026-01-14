ua en ru
Лунин сыграет в стартовом составе первый матч после отставки Алонсо: официальная заявка "Реала"

Среда 14 января 2026 15:10
Лунин сыграет в стартовом составе первый матч после отставки Алонсо: официальная заявка "Реала" Фото: Андрей Лунин (x.com/realmadrid)
Автор: Андрей Костенко

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды в матче Кубка Испании против "Альбасете". Поединок станет дебютным для нового главного тренера "сливочных" Альваро Арбелоа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание AS.

Кадровые решения нового тренера

По информации источника, Арбелоа не планирует менять подход к формированию состава на кубковые матчи. Именно поэтому место в воротах в игре с "Альбасете" получит Лунин, который действовал и в стартовом поединке мадридцев в турнире - против "Талаверы" (3:2).

Конкурент украинца - бельгиец Тибо Куртуа - даже не попал в заявку команды на матч 1/8 финала Кубка. Как и еще десять игроков основы.

Кроме Куртуа, в заявке по разным причинам отсутствуют: защитники Ферлан Менди, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Трент Александер-Арнольд, Альваро Каррерас, полузащитники Орельен Чуамени, Джуд Беллингем, Браим Диас и нападающие Килиан Мбаппе и Родриго.

Зато в списке - семь футболистов из академии "сливочных".

Ожидается, что мадридцы сыграют по схеме 4-3-3, а атакующую линию сформируют Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия и Франко Мастантуоно.

Лунин сыграет в стартовом составе первый матч после отставки Алонсо: официальная заявка &quot;Реала&quot;

Арбелоа и вопрос ротации голкиперов

Испанские СМИ отмечают, что пока неизвестно, изменится ли концепция "Реала" с приходом нового тренера в вопросе ротации вратарей и сможет ли голкипер сборной Украины получать больше игрового времени.

Напомним, что под руководством Хаби Алонсо. Лунин в нынешнем сезоне провел лишь два матча. Один в Кубке Испании, и один - в Лиге чемпионов (из-за болезни Куртуа). В них украинец пропустил пять голов.

Когда и где состоится матч

Поединок 1/8 финала Кубка Испании "Альбасете" - "Реал" состоится в среду, 14 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Это будет первая официальная игра Альваро Арбелоа на посту главного тренера мадридского клуба.

Ранее мы рассказали, за что лучшего бомбардира сборной Украины отстранили от команды УПЛ.

Также узнайте, как Малиновский обошел Шевченко в рейтинге Серии А.

