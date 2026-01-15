ua en ru
Лунин пропустил три гола и "Реал" сенсационно вылетел от аутсайдера в Кубке Испании

Четверг 15 января 2026 00:03
Лунин пропустил три гола и "Реал" сенсационно вылетел от аутсайдера в Кубке Испании Андрей Лунин (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Мадридский "Реал" завершил борьбу за Кубок Испании уже на стадии 1/8 финала. Команда с Андреем Луниным в старте неожиданно уступила "Альбасете", который выступает во втором дивизионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Дебют Арбелоа и доверие Лунину

Поединок 1/8 финала стал первым для Альваро Арбелоа на посту главного тренера "сливочных".

Новый рулевой решил предоставить отдых основному вратарю Тибо Куртуа, оставив бельгийца вне заявки на игру. Это позволило Андрею Лунину в третий раз за сезон появиться на поле.

До этого украинец участвовал только в матче против "Талаверы", где также пропустил два мяча.

Ход неудачного поединка

Встреча с "Альбасете" оказалась крайне тяжелой для мадридцев. Проблемы начались еще в первом тайме, ведь после розыгрыша углового соперник удачно сыграл головой, открыв счет. Лунин не сумел перехватить подачу, что привело к первому взятому взятию ворот.

Основная драма развернулась в конце игры. На 82-й минуте Хефте Бетанкор воспользовался отскоком от газона и мощным ударом "пробил" украинца в ближний угол - 0:2.

Хотя "Реал" смог восстановить паритет в добавленное арбитром время, финальный штурм обернулся катастрофой.

Решающий гол "Реал" пропустил сразу после того, как сравнял счет. Бетанкор снова оказался перед воротами, однако Лунин выбрал пассивную позицию, не пойдя на перехват.

Хотя первый удар нападающего заблокировал защитник, повторным выстрелом форвард "Альбасете" попал в дальний угол.

Поражение от представителя второго дивизиона означает прекращение выступлений "Реала" в текущем розыгрыше Кубка.

Для Андрея Лунина этот поединок стал очередным неудачным опытом, где он пропустил три мяча в одной игре.

Ранее мы сообщали, как украинцы блестяще сыграли в Кубке Турции.

Также читайте, почему Александр Зинченко может вернуться в "Арсенал" раньше срока.

