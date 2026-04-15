Лунін - мінус. "Реал" не встояв проти "Баварії" у божевільній битві в ЛЧ: фатальна помилка українця

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, матчі відповіді

"Баварія" – "Реал" – 4:3 (перший матч – 2:1)

Голи: Павловіч, 6, Кейн, 38, Діас, 88, Олісе, 90+4 – Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 42

Вилучення: Камавінга ("Реал"), 86 (друга жовта).

"Арсенал" – "Спортінг" – 0:0 (перший матч – 1:0)

Битва титанів: "Баварія" – "Реал"

Німецький гранд приймав мадридський "Реал" у рідних стінах, маючи за плечима мінімальну перевагу після першої гри (2:1). Мадридці, в основі яких вийшов український голкіпер Андрій Лунін, з перших секунд кинулися відігравати відставання.

І це вдалося їм вже на 36-й секунді гри. Грубо помилився Мануель Ноєр, який відправив м'яч прямо на ногу Арді Гюлєру, який цей "подарунок" конвертував у гол. Дебютний успіх 21-річного турка у поточній ЛЧ побив одразу два рекорди: став найшвидшим в історії мадридського "Реала" в турнірі, а також – найшвидшим пропущеним в історії "Баварії".

Втім, гості раділи недовго. Вже на 6-й хвилині Мюнхен забив у відповідь. Після подачі кутового, Александар Павловіч скористався незграбною грою Луніна і зрівнює рахунок.

Після цього матч до перерви був багатим на події. Лунін здійснив два сейви та частково реабілітувався за пропущений гол. Гюлєр знову вивів "Реал" уперед, виконавши диво-удар у дев'ятку. Але баварці знову відігралися завдяки Гаррі Кейну.

Втім "Реал" зумів у першому таймі забити втретє: Вінісіус асистував Кіліану Мбаппе – і той не схибив.

Після перерви обидва суперника мали як мінімум по одному супермоменту: Мбаппе у "Реала" та Луїс Діас – у "Баварії". Але супершанс господарі отримали на 86-й хвилині, після того як Едуарду Камавінга отримав другу жовту і залишив "вершкових" у меншості. Розплата настала майже миттєво: Луіс Діас шедевральним ударом з кута штрафного зробив рахунок 3:3.

А вже в компенсований час Майкл Олісе приніс "Баварії" перемогу - 4:3.

"Арсенал" - "Спортінг": безгольова прагматика

Після мінімальної звитяги у Лісабоні "каноніри" вважалися фаворитами, проте очікуваної інтриги вдома вболівальники так і не побачили. Перший тайм запам'ятався лише одним ударом "Арсенала" у площину та влучанням Жені Катаму в стійку воріт господарів.

Попри жвавіший темп після перерви та активність "каноніра" Габріела Мартінеллі, гра обох команд більше нагадувала антифутбол, особливо на фоні мюнхенської драми. У підсумку нульова нічия дозволила "Арсеналу" за сумою двох матчів пролізти до півфіналу.

Хто з ким зустрінеться в півфіналі

За результатами чвертьфінальних битв боротьбу за трофей продовжать представники чотирьох топ-чемпіонатів – Англії, Іспанії, Німеччини та Франції.

Пари 1/2 фіналу Ліги чемпіонів:

ПСЖ – "Баварія"

"Атлетіко" – "Арсенал"

Перші поєдинки за вихід у фінал заплановані на 28 та 29 квітня, а імена фіналістів стануть відомі після матчів-відповідей 5 та 6 травня. Головна гра сезону відбудеться 30 травня на "Пушкаш-Арені" в угорському Будапешті.