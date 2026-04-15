Лунин - минус. "Реал" не устоял против "Баварии" в сумасшедшей битве в ЛЧ: роковая ошибка украинца

Лига чемпионов, 1/4 финала, ответные матчи

"Бавария" - "Реал" - 4:3 (первый матч - 2:1)

Голы: Павлович, 6, Кейн, 38, Диас, 88, Олисе, 90+4 - Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 42

Удаление: Камавинга ("Реал"), 86 (вторая желтая).

"Арсенал" - "Спортинг" - 0:0 (первый матч - 1:0)

Битва титанов: "Бавария" - "Реал"

Немецкий гранд принимал мадридский "Реал" в родных стенах, имея за плечами минимальное преимущество после первой игры (2:1). Мадридцы, в основе которых вышел украинский голкипер Андрей Лунин, с первых секунд бросились отыгрывать отставание.

И это удалось им уже на 36-й секунде игры. Грубо ошибся Мануэль Нойер, отправивший мяч прямо на ногу Арде Гюлеру, который этот "подарок" конвертировал в гол. Дебютный успех 21-летнего турка в текущей ЛЧ побил сразу два рекорда: стал самым быстрым в истории мадридского "Реала" в турнире, а также - самым быстрым пропущенным в истории "Баварии".

Впрочем, гости радовались недолго. Уже на 6-й минуте Мюнхен забил в ответ. После подачи углового, Александар Павлович воспользовался неуклюжей игрой Лунина и сравнивает счет.

После этого матч до перерыва был богатым на события. Лунин совершил два сейва и частично реабилитировался за пропущенный гол. Гюлер снова вывел "Реал" вперед, исполнив чудо-удар в девятку. Но баварцы снова отыгрались благодаря Гарри Кейну.

Впрочем "Реал" сумел в первом тайме забить в третий раз: Винисиус ассистировал Килиану Мбаппе - и тот не промахнулся.

После перерыва оба соперника имели как минимум по одному супермоменту: Мбаппе у "Реала" и Луис Диас - у "Баварии". Но супершанс хозяева получили на 86-й минуте, после того как Эдуарду Камавинга получил вторую желтую и оставил "сливочных" в меньшинстве. Расплата наступила почти мгновенно: Луис Диас шедевральным ударом с угла штрафной сделал счет 3:3.

А уже в компенсированное время Майкл Олисе принес "Баварии" победу - 4:3.

"Арсенал" - "Спортинг": безголевая прагматика

После минимальной победы в Лиссабоне "канониры" считались фаворитами, однако ожидаемой интриги дома болельщики так и не увидели. Первый тайм запомнился лишь одним ударом "Арсенала" в створ и попаданием Жени Катаму в стойку ворот хозяев.

Несмотря на более живой темп после перерыва и активность "канонира" Габриэла Мартинелли, игра обеих команд больше напоминала антифутбол, особенно на фоне мюнхенской драмы. В итоге нулевая ничья позволила "Арсеналу" по сумме двух матчей пролезть в полуфинал.

Кто с кем встретится в полуфинале

По результатам четвертьфинальных сражений борьбу за трофей продолжат представители четырех топ-чемпионатов - Англии, Испании, Германии и Франции.

Пары 1/2 финала Лиги чемпионов:

ПСЖ - "Бавария"

"Атлетико" - "Арсенал"

Первые поединки за выход в финал запланированы на 28 и 29 апреля, а имена финалистов станут известны после ответных матчей 5 и 6 мая. Главная игра сезона состоится 30 мая.