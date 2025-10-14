Ломаченко повернеться в бокс заради Пак'яо: оголошені дата та місце бою

Що відомо про можливий бій

ЗМІ навіть повідомив точну дату та місце бою – 24 січня 2026 року в американському Лас-Вегасі.

Втім, експерти радять не поспішати з висновками. Як зазначив давній радник колишнього філіппінського сенатора Пак'яо – юрист Брандо В'єрньєсто, переговори перебувають лише на ранньому етапі.

"Планування цього поєдинку лише розпочалося", - повідомив він.

В'єрньєсто підтвердив, що Ломаченко справді розглядається як можливий суперник Пак'яо. За його словами, третя сторона – компанія Indistry – вже звернулася до промоутерської компанії Top Rank, яка представляла інтереси українця, коли той ще виступав на професійному ринзі.

Реакція Top Rank відсутня

Ломаченко – дворазовий олімпійський чемпіон і колишній лідер рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, у червні 2025 року оголосив про завершення кар’єри у віці 37 років.

Попри це, його ім'я залишається на слуху, а потенційне повернення в ринг – особливо проти іншого ветерана, такого, як 46-річний Пак'яо – може стати справжньою сенсацією у світі боксу.

На момент публікації SPIN.ph повідомляє, що голова Top Rank Боб Арум не відповів на запити журналістів щодо підтвердження інформації. Так само не надала коментарів і представниця компанії з PR Кеті Нефф.

Варто сказати, що Ломаченко був боксером легкої ваги, тоді як Пак'яо, який у цьому році відновив кар'єру, б'ється у напівсередній.