Лоб у лоб на повній швидкості: в Австралії набирає популярності небезпечний спорт зіткнень (відео)

Сила без бійок

Йдеться про Run Nation Championship, формат якого максимально простий і водночас брутальний. Двоє спортсменів, вага яких часто перевищує 120 кг, розганяються назустріч один одному та зіштовхуються плечем у плечe.

Правило одне – хто втримався на ногах, той і переміг. Той, хто впав або втратив рівновагу, вибуває.

Організатори наголошують, що це "без бійок" і без класичних ударів, однак по факту все вирішує сила і маса тіла.

Лікарі попереджають про небезпеку

Попри видовищність, медики вже висловлюють серйозні побоювання.

За їхніми оцінками, ризик струсів мозку, травм шиї та хребта можна порівняти з наслідками автомобільних аварій. Через величезну швидкість і масу учасників навантаження під час зіткнень є екстремальним.

Фахівці застерігають: регулярна участь у таких поєдинках може призвести до довготривалих проблем зі здоров'ям.

Організатори мріють про світове визнання

Попри критику, популярність Run Nation Championship зростає. Турніри збирають дедалі більше глядачів, а організатори вже планують виїзні шоу в США та інші країни.

Вони називають проєкт "новим глобальним спортом" і сподіваються перетворити його на міжнародну лігу.

Втім, чи стане силове шоу повноцінною спортивною дисципліною – питання відкрите, адже дискусії щодо безпеки тільки набирають обертів.