"Ліверпуль" шокував фанатів: четверта поразка поспіль

"Ліверпуль" зазнав четвертої поразки поспіль, поступившись "Манчемтер Юнайфтед" 1:2 у восьмому турі АПЛ. Це вперше з 2014 року, коли команда програла чотири матчі поспіль у всіх турнірах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
"Манчестер Юнайтед" відкрив рахунок уже на другій хвилині завдяки влучному удару вінгера Браяна Мбемо.
Цей гол став лише другим в історії протистоянь між клубами, забитим у стартові дві хвилини - востаннє подібне траплялося у сезоні 1995/96, коли відзначився Нікі Батт.
На 78-й хвилині Коді Гакпо зрівняв рахунок після передачі Федеріко К’єзи, однак через шість хвилин Гаррі Магвайр ударом головою приніс "червоним дияволам" перемогу.
Перед поразкою від МЮ "Ліверпуль" тричі поступився суперникам: у Прем’єр-лізі - "Крістал Пеласу" та "Челсі" (обидва рази 1:2), а також у Лізі чемпіонів - турецькому "Галатасараю" (0:1).
Таким чином команда Арне Слота повторила антирекорд часів Брендана Роджерса, коли у 2014 році "мерсисайдці" теж програли чотири матчі поспіль.
"Звичайно, коли програєш чотири рази поспіль, це викликає занепокоєння. Ми повинні турбуватися, але якщо продовжимо грати в тому ж дусі, у нас буде шанс перемагати. Головне 0 зберегти цю ментальність", - заявив головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот після матчу.
Для Рубена Аморіма ця перемога стала другою поспіль у ролі наставника "Манчестер Юнайтед".
Ба більше, він став лише третім тренером в історії АПЛ, який виграв обидва виїзні матчі проти чинних чемпіонів - після успіху над "Манчестер Сіті" минулого сезону.
Після восьми турів "Ліверпуль" залишається на третьому місці з 15 очками.
Наступний матч команда проведе 22 жовтня у Лізі чемпіонів - на виїзді проти "Айнтрахта" Франкфурт.