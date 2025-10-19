"Ливерпуль" шокировал фанатов: четвертое поражение подряд

"Ливерпуль" потерпел четвертое поражение подряд, уступив "Манчемтер Юнайфтед" 1:2 в восьмом туре АПЛ. Это впервые с 2014 года, когда команда проиграла четыре матча подряд во всех турнирах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
"Манчестер Юнайтед" открыл счет уже на второй минуте благодаря точному удару вингера Брайана Мбемо.
Этот гол стал лишь вторым в истории противостояний между клубами, забитым в стартовые две минуты - последний раз подобное случалось в сезоне 1995/96, когда отличился Ники Батт.
На 78-й минуте Коди Гакпо сравнял счет после передачи Федерико Кьезы, однако через шесть минут Гарри Магуайр ударом головой принес "красным дьяволам" победу.
Перед поражением от МЮ "Ливерпуль" трижды уступил соперникам: в Премьер-лиге - "Кристал Пэласу" и "Челси" (оба раза 1:2), а также в Лиге чемпионов - турецкому "Галатасараю" (0:1).
Таким образом команда Арне Слота повторила антирекорд времен Брендана Роджерса, когда в 2014 году "мерсисайдцы" тоже проиграли четыре матча подряд.
"Конечно, когда проигрываешь четыре раза подряд, это вызывает беспокойство. Мы должны беспокоиться, но если продолжим играть в том же духе, у нас будет шанс побеждать. Главное 0 сохранить эту ментальность", - заявил главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот после матча.
Для Рубена Аморима эта победа стала второй подряд в роли наставника "Манчестер Юнайтед".
Более того, он стал лишь третьим тренером в истории АПЛ, который выиграл оба выездных матча против действующих чемпионов - после успеха над "Манчестер Сити" в прошлом сезоне.
После восьми туров "Ливерпуль" остается на третьем месте с 15 очками.
Следующий матч команда проведет 22 октября в Лиге чемпионов - на выезде против "Айнтрахта" Франкфурт.