"Ліверпуль" шокував фанатів: четверта поразка поспіль

Неділя 19 жовтня 2025 23:29
UA EN RU
"Ліверпуль" шокував фанатів: четверта поразка поспіль "Ліверпуль" (фото: instagram.com/liverpoolfc)
Автор: Катерина Урсатій

"Ліверпуль" зазнав четвертої поразки поспіль, поступившись "Манчемтер Юнайфтед" 1:2 у восьмому турі АПЛ. Це вперше з 2014 року, коли команда програла чотири матчі поспіль у всіх турнірах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

"Ліверпуль" знову поступився: як розвивався матч

"Манчестер Юнайтед" відкрив рахунок уже на другій хвилині завдяки влучному удару вінгера Браяна Мбемо.

Цей гол став лише другим в історії протистоянь між клубами, забитим у стартові дві хвилини - востаннє подібне траплялося у сезоні 1995/96, коли відзначився Нікі Батт.

На 78-й хвилині Коді Гакпо зрівняв рахунок після передачі Федеріко К’єзи, однак через шість хвилин Гаррі Магвайр ударом головою приніс "червоним дияволам" перемогу.

Серія невдач чемпіона

Перед поразкою від МЮ "Ліверпуль" тричі поступився суперникам: у Прем’єр-лізі - "Крістал Пеласу" та "Челсі" (обидва рази 1:2), а також у Лізі чемпіонів - турецькому "Галатасараю" (0:1).

Таким чином команда Арне Слота повторила антирекорд часів Брендана Роджерса, коли у 2014 році "мерсисайдці" теж програли чотири матчі поспіль.

"Звичайно, коли програєш чотири рази поспіль, це викликає занепокоєння. Ми повинні турбуватися, але якщо продовжимо грати в тому ж дусі, у нас буде шанс перемагати. Головне 0 зберегти цю ментальність", - заявив головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот після матчу.

Тріумф "Юнайтед" і рекорд Аморіма

Для Рубена Аморіма ця перемога стала другою поспіль у ролі наставника "Манчестер Юнайтед".

Ба більше, він став лише третім тренером в історії АПЛ, який виграв обидва виїзні матчі проти чинних чемпіонів - після успіху над "Манчестер Сіті" минулого сезону.

Турнірне становище

Після восьми турів "Ліверпуль" залишається на третьому місці з 15 очками.

Наступний матч команда проведе 22 жовтня у Лізі чемпіонів - на виїзді проти "Айнтрахта" Франкфурт.

