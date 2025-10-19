"Ливерпуль" шокировал фанатов: четвертое поражение подряд

"Ливерпуль" потерпел четвертое поражение подряд, уступив "Манчемтер Юнайфтед" 1:2 в восьмом туре АПЛ. Это впервые с 2014 года, когда команда проиграла четыре матча подряд во всех турнирах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

"Ливерпуль" снова уступил: как развивался матч

"Манчестер Юнайтед" открыл счет уже на второй минуте благодаря точному удару вингера Брайана Мбемо.

Этот гол стал лишь вторым в истории противостояний между клубами, забитым в стартовые две минуты - последний раз подобное случалось в сезоне 1995/96, когда отличился Ники Батт.

На 78-й минуте Коди Гакпо сравнял счет после передачи Федерико Кьезы, однако через шесть минут Гарри Магуайр ударом головой принес "красным дьяволам" победу.

Серия неудач чемпиона

Перед поражением от МЮ "Ливерпуль" трижды уступил соперникам: в Премьер-лиге - "Кристал Пэласу" и "Челси" (оба раза 1:2), а также в Лиге чемпионов - турецкому "Галатасараю" (0:1).

Таким образом команда Арне Слота повторила антирекорд времен Брендана Роджерса, когда в 2014 году "мерсисайдцы" тоже проиграли четыре матча подряд.

"Конечно, когда проигрываешь четыре раза подряд, это вызывает беспокойство. Мы должны беспокоиться, но если продолжим играть в том же духе, у нас будет шанс побеждать. Главное 0 сохранить эту ментальность", - заявил главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот после матча.

Триумф "Юнайтед" и рекорд Аморима

Для Рубена Аморима эта победа стала второй подряд в роли наставника "Манчестер Юнайтед".

Более того, он стал лишь третьим тренером в истории АПЛ, который выиграл оба выездных матча против действующих чемпионов - после успеха над "Манчестер Сити" в прошлом сезоне.

Турнирное положение

После восьми туров "Ливерпуль" остается на третьем месте с 15 очками.

Следующий матч команда проведет 22 октября в Лиге чемпионов - на выезде против "Айнтрахта" Франкфурт.