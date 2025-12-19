Лінч, Осборн, Армані та інші легенди, які померли у 2025 році

2025 рік став роком втрат для світової культури, кіно, музики та моди. Протягом року померли відомі режисери, актори, музиканти й дизайнери, чия творчість вплинула на кілька поколінь.
РБК-Україна зібрало добірку публічних постатей, про смерть яких стало відомо цього року.
Американський режисер і сценарист Девід Лінч помер 15 січня у віці 78 років від ускладнень, спричинених емфіземою.
За рік до смерті він публічно повідомив про боротьбу із захворюванням, зізнавшись, що багато років курив.
Лінч залишив по собі культову спадщину - зокрема фільм "Блакитний оксамит" і серіал "Твін Пікс". У своїй заяві режисер наголошував, що не планує завершувати творчу діяльність.
Американська акторка Мішель Трахтенберг померла 26 лютого у віці 39 років. За даними ЗМІ, причиною смерті стали ускладнення, пов’язані з цукровим діабетом.
Вона здобула популярність ще в дитячому віці та згодом стала однією з впізнаваних акторок для покоління міленіалів.
Легендарний актор Джин Гекмен помер 18 лютого у віці 95 років. Володар двох премій "Оскар" і зірка епохи Нового Голлівуду пішов із життя на тлі прогресуючої хвороби Альцгеймера.
У ЗМІ також повідомлялося, що він міг не знати про смерть своєї дружини Бетсі Аракави, яка померла раніше в їхньому домі.
Американський актор Вел Кілмер помер 1 квітня у віці 65 років. Причиною смерті стала пневмонія.
Раніше актор тривалий час боровся з раком горла, який позбавив його голосу.
Кілмер запам’ятався глядачам ролями у фільмах "Топ Ган", "Дорз" і "Бетмен назавжди".
Фронтмен гурту Black Sabbath Оззі Осборн помер 22 липня у віці 76 років. Перед смертю музикант дав прощальний концерт у Лондоні.
Осборн вважається однією з ключових фігур у розвитку хеві-металу та багаторічним символом рок-культури.
Професійний рестлер і актор Халк Хоган помер 24 липня у віці 71 року від серцевого нападу. У 1980–1990-х роках він був однією з головних зірок реслінгу, а у 2010-х роках знову опинився в центрі уваги через судову справу проти сайту Gawker.
Італійський модельєр Джорджо Армані помер 4 вересня у віці 91 року. Він понад 50 років очолював власний модний дім, створивши незалежну імперію люксу.
За словами родини, дизайнер працював практично до останніх днів життя.
Акторка Даян Кітон померла 11 жовтня у віці 79 років від пневмонії. Володарка премії "Оскар" і визнана ікона стилю, Кітон залишила значний слід у світовому кіно. Після її смерті профільні видання відзначали, що вона була "жанром сама по собі".
Американська акторка та продюсерка Валері Махаффей, відома за серіалом "Відчайдушні домогосподарки", померла 30 травня у віці 71 року.
Причиною смерті стало онкологічне захворювання. Акторка пішла з життя у своєму будинку в Лос-Анджелесі.
