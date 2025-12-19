Линч, Осборн, Армани и другие легенды, которые умерли в 2025 году

2025 год стал годом потерь для мировой культуры, кино, музыки и моды. В течение года умерли известные режиссеры, актеры, музыканты и дизайнеры, чье творчество повлияло на несколько поколений.
РБК-Украина собрало подборку публичных фигур, о смерти которых стало известно в этом году.
Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч умер 15 января в возрасте 78 лет от осложнений, вызванных эмфиземой.
За год до смерти он публично сообщил о борьбе с заболеванием, признавшись, что много лет курил.
Линч оставил после себя культовое наследие - в частности фильм "Голубой бархат" и сериал "Твин Пикс". В своем заявлении режиссер подчеркивал, что не планирует завершать творческую деятельность.
Американская актриса Мишель Трахтенберг умерла 26 февраля в возрасте 39 лет. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения, связанные с сахарным диабетом.
Она получила известность еще в детском возрасте и впоследствии стала одной из узнаваемых актрис для поколения миллениалов.
Легендарный актер Джин Хэкмен умер 18 февраля в возрасте 95 лет. Обладатель двух премий "Оскар" и звезда эпохи Нового Голливуда ушел из жизни на фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера.
В СМИ также сообщалось, что он мог не знать о смерти своей жены Бетси Аракавы, которая умерла ранее в их доме.
Американский актер Вэл Килмер умер 1 апреля в возрасте 65 лет. Причиной смерти стала пневмония.
Ранее актер длительное время боролся с раком горла, который лишил его голоса.
Килмер запомнился зрителям ролями в фильмах "Tоп Ган", "Дорз" и "Бетмен навсегда".
Фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. Перед смертью музыкант дал прощальный концерт в Лондоне.
Осборн считается одной из ключевых фигур в развитии хэви-метала и многолетним символом рок-культуры.
Профессиональный рестлер и актер Халк Хоган умер 24 июля в возрасте 71 года от сердечного приступа. В 1980-1990-х годах он был одной из главных звезд реслинга, а в 2010-х годах снова оказался в центре внимания из-за судебного дела против сайта Gawker.
Итальянский модельер Джорджо Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года. Он более 50 лет возглавлял собственный модный дом, создав независимую империю люкса.
По словам семьи, дизайнер работал практически до последних дней жизни.
Актриса Дайан Китон умерла 11 октября в возрасте 79 лет от пневмонии. Обладательница премии "Оскар" и признанная икона стиля, Китон оставила значительный след в мировом кино. После ее смерти профильные издания отмечали, что она была "жанром сама по себе".
Американская актриса и продюсер Валери Махаффей, известная по сериалу "Отчаянные домохозяйки", умерла 30 мая в возрасте 71 года.
Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Актриса ушла из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.
