Лілія Подкопаєва порушила мовчання після смерті мами: "Порожньо"

Після звістки про смерть матері Подкопаєва певний час не виходила на зв’язок у соцмережах.

Лише на дев’ятий день після трагедії вона знову з’явилася у соцмережах і поділилася архівним знімком.

У своєму дописі Лілія зізналася, що вся родина до останнього вірила в диво й не припиняла боротьбу.

За її словами, цей період став надзвичайно важким, а переживати втрату їй допомагають близькі, які також проходять через цей біль разом із нею.

"9 днів без тебе. І кожен - як перший. Порожньо там, де ти була. Жахливо там, де ти повинна бути. Самотньо всюди, куди ти більше не прийдеш. Ми не здалися. Ми боролися - до останнього подиху, до останньої надії. Бо ти того варта. Бо ти гідна всього", - написала спортсменка.

Мама Лілії Подкопаєвої (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подкопаєва також дала зрозуміти, наскільки вагомою була присутність матері в житті всієї родини.

Вона звернулася до неї з ніжними словами, підкресливши, що пам’ять про неї залишиться назавжди.

"Кажуть, Бог обирає найкращих. Тоді він точно знав, кого обирає. Мамо - твої дівчатка стають сильнішими. Твій онук росте і перемагає. А в дзеркалі - ти. Завжди ти. Ми любимо тебе. Більше, ніж слова можуть вмістити", - додала вона.