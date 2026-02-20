Ліга конференцій: як зіграли потенційні суперники "Шахтаря"

19 лютого відбулися перші матчі стикової стадії плей-офф Ліги конференцій. У них взяли участь і чотири клуби, які є потенційними суперниками донецького "Шахтаря" в 1/8 фіналу.
Нагадаємо, що участь у стиках беруть клуби, які посіли місця від 9-го до 24-го у загальній турнірній таблиці основного етапу.
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де приєднаються до команд, які фінішували у топ-8 основного раунду. Серед останніх – єдиний представник України, що залишився в єврокубках – донецький "Шахтар".
Відомо, що "Шахтар" в 1/8 фіналу зустрінеться з кимось з переможців таких протистоянь: "КуПС" (Фінляндія) – "Лех" (Польща) або "Шкендія" (Північна Македонія) – "Самсунспор" (Туреччина).
У протистоянні "КуПС" – "Лех" польський клуб фактично гарантував собі вихід до наступного етапу, впевнено обігравши фінів на виїзді.
Долю зустрічі було вирішено ще в першому таймі. Гравець "Леха" Козубаль відкрив рахунок вже на 9-й хвилині, а згодом суперник залишився в меншості через пряму червону картку Луйейе-Лутумби. Перед перервою Ісмахіл подвоїв перевагу, закріпивши повну ігрову домінацію поляків – 0:2.
У іншому матчі потенційних суперників "Шахтаря" турецький "Самсунспор" здобув мінімальну перемогу над "Шкендією" з Північної Македонії (1:0). Попри нереалізований пенальті та серію змарнованих моментів, гості дотиснули македонців на 77-й хвилині завдяки голу форварда збірної Чаду Маріуса. Ця гра стала дебютною для нового керманича турецького клубу Торстена Фінка.
Зазначимо, що у складі "Шкендії" в цьому матчі виступили знайомі українським вболівальникам гравці: 39-річний екс-нападник "Севастополя" та "Таврії" Бесарт Ібраїмі та орендований у київського "Динамо" Решат Рамадані.
Ліга конференцій, перші стикові матчі:
Матчі-відповіді відбудуться за тиждень – 26 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу пройде 27 лютого.
