Ліга чемпіонів сьогодні: хто грає 5 листопада - "МанСіті", "Бенфіка", "Барселона" та інші

У середу, 5 листопада, продовжиться четвертий тур основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. На вболівальників очікує насичений вечір із дев’ятьма матчами, серед яких - справжні європейські хіти.
Де і коли дивитися матчі Ліги чемпіонів - повідомляє РБК-Україна.
У Баку місцевий "Карабах" прийме лондонський "Челсі", який спробує зміцнити свої позиції у групі.
Паралельно на Кіпрі "Пафос" зійдеться з іспанським "Вільярреалом" - обидві команди зберігають шанси поборотися за вихід у плейоф, тому боротьба очікується запеклою.
Ігровий день відкриють два поєдинки, які розпочнуться о 19:45 за київським часом:
Основна частина ігрового вечора стартує о 22:00, і в цей слот уболівальників чекає одразу кілька яскравих протистоянь.
Найбільша увага прикута до Англії, де на "Етіхад Стедіум" "Манчестер Сіті" прийматиме "Боруссію" Дортмунд. Це головний матч дня, який може стати вирішальним у боротьбі за перше місце у групі.
Не менш цікаве протистояння відбудеться у Лісабоні: "Бенфіка" Анатолія Трубіна та Георгія Судакова зіграє проти леверкузенського "Баєра". Португальці розраховують використати перевагу рідних трибун, аби зупинити одного з найстабільніших клубів сезону.
Раніше ми розповідали про фантастичний гол захисника "Тоттенгема" з 75 метрів, який вразив Європу.
Також дивіться, як виглядає нова форма збірної України на ЧС-2026.
Крім того, дізнайтеся, хто отримав шанс від Сергія Реброва зіграти за збірну України у матчах проти Франції та Ісландії у відборі на ЧС-2026.