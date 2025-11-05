UA

Ліга чемпіонів сьогодні: хто грає 5 листопада - "МанСіті", "Бенфіка", "Барселона" та інші

Ліга чемпіонів 2025/26 (фото: Getty images)
Автор: Катерина Урсатій

У середу, 5 листопада, продовжиться четвертий тур основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. На вболівальників очікує насичений вечір із дев’ятьма матчами, серед яких - справжні європейські хіти.

Де і коли дивитися матчі Ліги чемпіонів - повідомляє РБК-Україна.

Перші матчі дня

У Баку місцевий "Карабах" прийме лондонський "Челсі", який спробує зміцнити свої позиції у групі.

Паралельно на Кіпрі "Пафос" зійдеться з іспанським "Вільярреалом" - обидві команди зберігають шанси поборотися за вихід у плейоф, тому боротьба очікується запеклою.

Ігровий день відкриють два поєдинки, які розпочнуться о 19:45 за київським часом:

  • "Карабах" - "Челсі" (19:45)
  • "Пафос" - "Вільярреал" (19:45)

Центральні матчі дня

Основна частина ігрового вечора стартує о 22:00, і в цей слот уболівальників чекає одразу кілька яскравих протистоянь.

Найбільша увага прикута до Англії, де на "Етіхад Стедіум" "Манчестер Сіті" прийматиме "Боруссію" Дортмунд. Це головний матч дня, який може стати вирішальним у боротьбі за перше місце у групі.

Не менш цікаве протистояння відбудеться у Лісабоні: "Бенфіка" Анатолія Трубіна та Георгія Судакова зіграє проти леверкузенського "Баєра". Португальці розраховують використати перевагу рідних трибун, аби зупинити одного з найстабільніших клубів сезону.

Інші матчі четвертого туру:

  • "Брюгге" - "Барселона" (22:00)
  • "Ньюкасл" - "Атлетік" Більбао (22:00)
  • "Аякс" - "Галатасарай" (22:00)
  • "Марсель" - "Аталанта" (22:00)
  • "Інтер" - "Кайрат" (22:00)

