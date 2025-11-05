RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Лига чемпионов сегодня: кто играет 5 ноября - "МанСити", "Бенфика", "Барселона" и другие

Лига чемпионов 2025/26 (фото: Getty images)
Автор: Екатерина Урсатий

В среду, 5 ноября, продолжится четвертый тур основного этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26. Болельщиков ожидает насыщенный вечер с девятью матчами, среди которых - настоящие европейские хиты.

Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов - сообщает РБК-Украина.

Первые матчи дня

В Баку местный "Карабах" примет лондонский "Челси", который попытается укрепить свои позиции в группе.

Параллельно на Кипре "Пафос" сойдется с испанским "Вильярреалом" - обе команды сохраняют шансы побороться за выход в плей-офф, поэтому борьба ожидается ожесточенной.

Игровой день откроют два поединка, которые начнутся в 19:45 по киевскому времени:

  • "Карабах" - "Челси" (19:45)
  • "Пафос" - "Вильярреал" (19:45)

Центральные матчи дня

Основная часть игрового вечера стартует в 22:00, и в этот слот болельщиков ждет сразу несколько ярких противостояний.

Наибольшее внимание приковано к Англии, где на "Этихад Стэдиум" "Манчестер Сити" будет принимать "Боруссию" Дортмунд. Это главный матч дня, который может стать решающим в борьбе за первое место в группе.

Не менее интересное противостояние состоится в Лиссабоне: "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова сыграет против леверкузенского "Байера". Португальцы рассчитывают использовать преимущество родных трибун, чтобы остановить одного из самых стабильных клубов сезона.

Другие матчи четвертого тура:

  • "Брюгге" - "Барселона" (22:00)
  • "Ньюкасл" - "Атлетик" Бильбао (22:00)
  • "Аякс" - "Галатасарай" (22:00)
  • "Марсель" - "Аталанта" (22:00)
  • "Интер" - "Кайрат" (22:00)

Ранее мы рассказывали о фантастическом голе защитника "Тоттенхэма" с 75 метров, который поразил Европу.

Также смотрите, как выглядит новая форма сборной Украины на ЧМ-2026.

Кроме того, узнайте, кто получил шанс от Сергея Реброва сыграть за сборную Украины в матчах против Франции и Исландии в отборе на ЧМ-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол