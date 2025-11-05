Лига чемпионов сегодня: кто играет 5 ноября - "МанСити", "Бенфика", "Барселона" и другие

В среду, 5 ноября, продолжится четвертый тур основного этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26. Болельщиков ожидает насыщенный вечер с девятью матчами, среди которых - настоящие европейские хиты.
Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов - сообщает РБК-Украина.
В Баку местный "Карабах" примет лондонский "Челси", который попытается укрепить свои позиции в группе.
Параллельно на Кипре "Пафос" сойдется с испанским "Вильярреалом" - обе команды сохраняют шансы побороться за выход в плей-офф, поэтому борьба ожидается ожесточенной.
Игровой день откроют два поединка, которые начнутся в 19:45 по киевскому времени:
Основная часть игрового вечера стартует в 22:00, и в этот слот болельщиков ждет сразу несколько ярких противостояний.
Наибольшее внимание приковано к Англии, где на "Этихад Стэдиум" "Манчестер Сити" будет принимать "Боруссию" Дортмунд. Это главный матч дня, который может стать решающим в борьбе за первое место в группе.
Не менее интересное противостояние состоится в Лиссабоне: "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова сыграет против леверкузенского "Байера". Португальцы рассчитывают использовать преимущество родных трибун, чтобы остановить одного из самых стабильных клубов сезона.
