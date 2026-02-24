Ліга чемпіонів: розклад усіх матчів 24 лютого і де дивитися

Хто грає у стиках

Участь у цій стадії беруть клуби, які посіли місця від 9-го до 24-го у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу турніру, де приєднаються до команд, які фінішували у топ-8 основного раунду.

Матчі вівторка

24 лютого будуть зіграні чотири поєдинки.

"Атлетіко" – "Брюгге"

Після феєричної нічиєї в Бельгії (3:3), де "Брюгге" двічі відігравався по ходу матчу, "Атлетіко" змушений починати все з чистого аркуша. Підопічні Діего Сімеоне мають підтвердити статус фаворита на власному полі, щоб уникнути передчасного виходу з турніру.

"Інтер" – "Буде-Глімт"

Справжня сенсація назріває в Мілані. Італійський гранд "Інтер" опинився у критичному становищі після поразки від скромного "Буде-Глімт" (1:3). Тепер на "Сан-Сіро" "нероадзуррі" змушені здійснювати справжній спортивний подвиг, щоб врятувати престиж клубу після холодного душу в Норвегії.

"Буде-Глімт" може стати першим норвезьким клубом, який подолав раунд плей-оф Ліги чемпіонів. У сезоні-1996/97 "Русенборг" грав у чвертьфіналі, але тоді туди виходили напряму з груп.

"Байєр" – "Олімпіакос"

"Фармацевти" з Леверкузена почувається впевнено перед домашньою грою проти "Олімпіакоса". Завдяки дублю Патріка Шика тиждень тому, вони забезпечили собі комфортну перевагу (2:0) та є явними кандидатами на прохід далі.

Зазначимо, що грецький клуб ще ніколи не долав стадію плей-офф у Лізі чемпіонів. Усі чотири попередні спроби завершувалися невдачами.

"Ньюкасл" – "Карабах"

Тим часом для англійського "Ньюкасла" матч проти "Карабаха" перетворився на тренування з підвищеною відповідальністю. Після розгромної перемоги в Баку з рахунком 6:1, де Ентоні Гордон оформив покер, інтрига у цій парі фактично зникла.

Очікується, що наставник англійців Едді Гау застосує ротацію складу, щоб дати відпочинок лідерам.

Розклад матчів 24 лютого:

19:45. "Атлетіко" – "Брюгге" (перша гра – 3:3)

22:00. "Байєр" – "Олімпіакос" (перша гра – 2:0)

22:00. "Ньюкасл" – "Карабах" (перша гра – 6:1)

22:00. "Інтер" – "Буде-Глімт" (перша гра – 1:3)

Де дивитися ЛЧ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.