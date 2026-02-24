Ліга чемпіонів: розклад усіх матчів 24 лютого і де дивитися

Європейська Ліга чемпіонів виходить на фінішну пряму стикового раунду. 24 лютого визначаться перші команди, які подолають стадію 1/16 фіналу та продовжать боротьбу за головний трофей континенту. Поки одні фаворити готуються до формальності, інші опинилися на межі ганебного вильоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Участь у цій стадії беруть клуби, які посіли місця від 9-го до 24-го у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів.
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу турніру, де приєднаються до команд, які фінішували у топ-8 основного раунду.
24 лютого будуть зіграні чотири поєдинки.
Після феєричної нічиєї в Бельгії (3:3), де "Брюгге" двічі відігравався по ходу матчу, "Атлетіко" змушений починати все з чистого аркуша. Підопічні Діего Сімеоне мають підтвердити статус фаворита на власному полі, щоб уникнути передчасного виходу з турніру.
Справжня сенсація назріває в Мілані. Італійський гранд "Інтер" опинився у критичному становищі після поразки від скромного "Буде-Глімт" (1:3). Тепер на "Сан-Сіро" "нероадзуррі" змушені здійснювати справжній спортивний подвиг, щоб врятувати престиж клубу після холодного душу в Норвегії.
"Буде-Глімт" може стати першим норвезьким клубом, який подолав раунд плей-оф Ліги чемпіонів. У сезоні-1996/97 "Русенборг" грав у чвертьфіналі, але тоді туди виходили напряму з груп.
"Фармацевти" з Леверкузена почувається впевнено перед домашньою грою проти "Олімпіакоса". Завдяки дублю Патріка Шика тиждень тому, вони забезпечили собі комфортну перевагу (2:0) та є явними кандидатами на прохід далі.
Зазначимо, що грецький клуб ще ніколи не долав стадію плей-офф у Лізі чемпіонів. Усі чотири попередні спроби завершувалися невдачами.
Тим часом для англійського "Ньюкасла" матч проти "Карабаха" перетворився на тренування з підвищеною відповідальністю. Після розгромної перемоги в Баку з рахунком 6:1, де Ентоні Гордон оформив покер, інтрига у цій парі фактично зникла.
Очікується, що наставник англійців Едді Гау застосує ротацію складу, щоб дати відпочинок лідерам.
Розклад матчів 24 лютого:
В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.
Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.
