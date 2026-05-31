Лідер культового рок-гурту Metallica назвав українку "особливою подругою" і зірвав овації стадіону

Фронтмен культового американського гурту Metallica Джеймс Гетфілд зворушливо звернувся до українки під час концерту в Берліні.
Виступ відбувся 30 травня у межах світового туру M72 World Tour. На стадіоні були майже 95 тисяч глядачів, і саме перед цією аудиторією музикант представив жінку на ім’я Марина як свою "особливу подругу з України".
За словами Гетфілда, перед концертом він особисто поспілкувався з українкою.
Під час шоу музикант вирішив окремо звернутися до неї зі сцени та попросив зал підтримати Марину.
"Я хочу представити когось надзвичайно особливого, кого ми зустріли перед шоу. Вона приїхала з України... Марино, ми любимо тебе, нам було дуже приємно з тобою поспілкуватися", - сказав музикант.
Після цих слів багатотисячна арена вибухнула оплесками. Гетфілд також висловив надію, що ще побачить Марину на наступних концертах Metallica.
Відомо, що українка пересувається на кріслі колісному. Через стан здоров’я вона не могла перебувати у фан-зоні, однак усе ж отримала особливу увагу від музикантів.
Підтримка українців з боку Metallica не обмежилася лише цим моментом на сцені.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії гурт неодноразово долучався до благодійних ініціатив на допомогу Україні.
У квітні 2022 року музиканти підтримали кампанію #ChefsForUkraine, яку проводила благодійна організація World Central Kitchen. Тоді Metallica зробила стартовий внесок у розмірі 500 тисяч доларів.
Згодом завдяки цій кампанії вдалося зібрати 1 мільйон доларів для допомоги українським біженцям.
Пізніше гурт також приєднався до ініціативи #StandUpForUkraine. А в травні 2023 року Джеймс Гетфілд особисто зустрівся з пораненими українськими військовими, які проходили лікування та реабілітацію у США.
Окрім цього, Гетфілд і гітарист Metallica Кірк Гемметт брали участь у благодійних аукціонах.
На них продавали їхні легендарні гітари, а зібрані кошти спрямовували на підтримку українців.
У 2024 році музиканти також розповіли своїй багатомільйонній аудиторії про українського військового та музиканта Тараса Столяра. Він виконав композицію Nothing Else Matters на бандурі.
Відео з його виконанням Metallica опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На той момент за гуртом стежили понад 12 мільйонів підписників.
У дописі музиканти розповіли про службу Столяра у Силах територіальної оборони, а також про діяльність “Культурного десанту”.
Попри міцний зв’язок з українськими фанатами, Metallica не виступала в Україні вже майже три десятиліття.
Єдиний концерт гурту в Києві відбувся 27 червня 1999 року на НСК "Олімпійський" у межах фестивалю "Рок Київ". Після цього музиканти більше не поверталися з концертом в Україну.