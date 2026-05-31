Лидер культовой рок-группы Metallica назвал украинку "особой подругой" и сорвал овации стадиона

Фронтмен культовой американской группы Metallica Джеймс Гетфилд трогательно обратился к украинке во время концерта в Берлине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.
Выступление состоялось 30 мая в рамках мирового тура M72 World Tour. На стадионе были почти 95 тысяч зрителей, и именно перед этой аудиторией музыкант представил женщину по имени Марина как свою "особую подругу из Украины".
По словам Хэтфилда, перед концертом он лично пообщался с украинкой.
Во время шоу музыкант решил отдельно обратиться к ней со сцены и попросил зал поддержать Марину.
"Я хочу представить кого-то очень особенного, кого мы встретили перед шоу. Она приехала из Украины... Марина, мы любим тебя, нам было очень приятно с тобой пообщаться", - сказал музыкант.
После этих слов многотысячная арена взорвалась аплодисментами. Хэтфилд также выразил надежду, что еще увидит Марину на следующих концертах Metallica.
Известно, что украинка передвигается на кресле колесном. Из-за состояния здоровья она не могла находиться в фан-зоне, однако все же получила особое внимание от музыкантов.
Поддержка украинцев со стороны Metallica не ограничилась только этим моментом на сцене.
После начала полномасштабного вторжения России группа неоднократно участвовала в благотворительных инициативах в помощь Украине.
В апреле 2022 года музыканты поддержали кампанию #ChefsForUkraine, которую проводила благотворительная организация World Central Kitchen. Тогда Metallica сделала стартовый взнос в размере 500 тысяч долларов.
Впоследствии благодаря этой кампании удалось собрать 1 миллион долларов для помощи украинским беженцам.
Позже группа также присоединилась к инициативе #StandUpForUkraine. А в мае 2023 года Джеймс Гэтфилд лично встретился с ранеными украинскими военными, которые проходили лечение и реабилитацию в США.
Кроме этого, Хэтфилд и гитарист Metallica Кирк Хэмметт участвовали в благотворительных аукционах.
На них продавали их легендарные гитары, а собранные средства направлялись на поддержку украинцев.
В 2024 году музыканты также рассказали своей многомиллионной аудитории об украинском военном и музыканте Тарасе Столяре. Он исполнил композицию Nothing Else Matters на бандуре.
Видео с его исполнением Metallica опубликовала на своей странице в Instagram. На тот момент за группой следили более 12 миллионов подписчиков.
В заметке музыканты рассказали о службе Столяра в Силах территориальной обороны, а также о деятельности "Культурного десанта".
Несмотря на прочную связь с украинскими фанатами, Metallica не выступала в Украине уже почти три десятилетия.
Единственный концерт группы в Киеве состоялся 27 июня 1999 года на НСК "Олимпийский" в рамках фестиваля "Рок Киев". После этого музыканты больше не возвращались с концертом в Украину.