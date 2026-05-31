Лидер культовой рок-группы Metallica назвал украинку "особой подругой" и сорвал овации стадиона

Выступление состоялось 30 мая в рамках мирового тура M72 World Tour. На стадионе были почти 95 тысяч зрителей, и именно перед этой аудиторией музыкант представил женщину по имени Марина как свою "особую подругу из Украины".

По словам Хэтфилда, перед концертом он лично пообщался с украинкой.

Во время шоу музыкант решил отдельно обратиться к ней со сцены и попросил зал поддержать Марину.

"Я хочу представить кого-то очень особенного, кого мы встретили перед шоу. Она приехала из Украины... Марина, мы любим тебя, нам было очень приятно с тобой пообщаться", - сказал музыкант.

После этих слов многотысячная арена взорвалась аплодисментами. Хэтфилд также выразил надежду, что еще увидит Марину на следующих концертах Metallica.

Известно, что украинка передвигается на кресле колесном. Из-за состояния здоровья она не могла находиться в фан-зоне, однако все же получила особое внимание от музыкантов.

Как Metallica поддерживает Украину

Поддержка украинцев со стороны Metallica не ограничилась только этим моментом на сцене.

После начала полномасштабного вторжения России группа неоднократно участвовала в благотворительных инициативах в помощь Украине.

В апреле 2022 года музыканты поддержали кампанию #ChefsForUkraine, которую проводила благотворительная организация World Central Kitchen. Тогда Metallica сделала стартовый взнос в размере 500 тысяч долларов.

Впоследствии благодаря этой кампании удалось собрать 1 миллион долларов для помощи украинским беженцам.

Позже группа также присоединилась к инициативе #StandUpForUkraine. А в мае 2023 года Джеймс Гэтфилд лично встретился с ранеными украинскими военными, которые проходили лечение и реабилитацию в США.

Кроме этого, Хэтфилд и гитарист Metallica Кирк Хэмметт участвовали в благотворительных аукционах.

На них продавали их легендарные гитары, а собранные средства направлялись на поддержку украинцев.

В 2024 году музыканты также рассказали своей многомиллионной аудитории об украинском военном и музыканте Тарасе Столяре. Он исполнил композицию Nothing Else Matters на бандуре.

Видео с его исполнением Metallica опубликовала на своей странице в Instagram. На тот момент за группой следили более 12 миллионов подписчиков.

В заметке музыканты рассказали о службе Столяра в Силах территориальной обороны, а также о деятельности "Культурного десанта".

Несмотря на прочную связь с украинскими фанатами, Metallica не выступала в Украине уже почти три десятилетия.

Единственный концерт группы в Киеве состоялся 27 июня 1999 года на НСК "Олимпийский" в рамках фестиваля "Рок Киев". После этого музыканты больше не возвращались с концертом в Украину.