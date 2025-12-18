UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Лети, мій вусатий янгол": Оля Цибульська повідомила про смерть батька

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Катерина Собкова

У родині відомої української співачки Ольги Цибульської сталося горе - помер її батько. Артистка опублікувала емоційне звернення, у якому згадала теплі родинні моменти та зізналася, що дуже сумує за рідною людиною.

Докладніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її допис в Instagram.

Цибульська розповіла про смерть батька

У своєму повідомленні співачка назвала батька "вусатим янголом" і згадала його гумор, любов до музики та щоденні побутові дрібниці, які тепер стали особливо цінними спогадами.

"Лети, наш вусатий янгол. Легко і пританцьовуючи під ABBA, як щовечора миючи посуд на кухні. Видавай свої добрі, влучні жарти так, щоб сміялась вся небесна канцелярія", - написала Цибульська.

Артистка також пригадала особисту розмову з батьком, яка відбулася лише кілька днів тому - у день її народження.

"Ти сказав, що рідко казав "люблю", але любиш дуже сильно. Я знаю. Любиш всіх нас, а ми тебе", - поділилася співачка.

За словами Олі Цибульської, справжня батьківська любов проявляється не в словах, а у вчинках, а спогадів про неї вистачить на все життя.

"Мені навічно вистачить спогадів, щоб купатись у цій любові. Ми дуже скучаємо. Дуже, Па", - підсумувала вона.

Також вона доповнила емоційну публікацію сімейними фото з батьком.

Оля Цибульська показала рідкісні фото з батьком (фото: instagram.com/cybulskaya)

Зазначимо, що батько співачки Павло Петрович був юристом, а також колишнім міліціонером відділу боротьби з економічними злочинами.

Як відреагували в мережі

Публікація зворушила підписників артистки, які у коментарях висловлюють слова підтримки та співчуття:

  • "Дуже світле й щемке фото. Видно, скільки любові та тепла між вами. Нехай ці спогади завжди зігрівають серце, а татовa любов живе в кожному вашому кроці. Світла пам’ять"
  • "Олюня, як це боляче. Сил. Обіймаю міцно"
  • "Щирі співчуття. Легких хмаринок Павлу Петровичу"
  • "Співчуваю"
  • "Щирі співчуття вашій родині".

Оля Цибульська з батьком (фото: instagram.com/cybulskaya)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля ЦибульськаНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу