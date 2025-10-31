Леся Нікітюк вперше розкрила, чи був її наречений-військовий присутній на пологах

Так, під час одного з конкурсів Леся вирішила перевірити учасників-чоловіків на уважність і поставила питання про себе, попросивши вгадати, чи певна ситуація справді мала місце в її житті.

"Я дуже рідко розповідаю, та й у принципі ніде ви не побачите інтерв’ю, в якому я розповідатиму про свої пологи, але тут я хочу вас запитати. Був присутній чи не був присутній мій пес Рафік на пологах?" - пожартувала ведуча.

Усі чоловіки вирішили, що такого не могло бути, і мали рацію. Тоді Леся вперше публічно зізналася, хто саме був поруч із нею в найважливіший момент.

Леся Нікітюк з коханим та сином (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Під час того, як я народжувала в першому пологовому будинку Києва, на моїх пологах був присутній мій рідний, найулюбленіший чоловік, собаки не було", - сказала Нікітюк.

Зірка з усмішкою додала, що коханий не перебував безпосередньо у пологовій залі, але залишався поруч і морально підтримував її весь час.

"Щоправда, він не був прямо на пологах, він стояв під дверима, але він усе чув - як я не кричала, а просто запрошувала сина в цей світ", - зізналася ведуча.

Леся Нікітюк з сином (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся розповідала, що познайомилася зі своїм нареченим саме в додатку для знайомств.

Знаменитість ділилася, що для мешканців великих міст такий спосіб знайомств - цілком логічний і зручний, адже сучасний ритм життя часто не залишає часу на особисті зустрічі.

"Взяти велике місто. Тут поки кудись доїдеш, то на знайомство часу взагалі не буде... Тільки в телефон зайшов і когось там лайкнув. Давайте візьмемо великі міста. Яке знайомство взагалі? Де? З ким? Усі знайомляться через застосунки. І це допомагає хоча б демографічну кризу вирішити в нашій країні. Це я конкретно про свої стосунки, які виникли в застосунку", - розповідала Нікітюк.