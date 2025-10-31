Леся Никитюк впервые раскрыла, был ли ее жених-военный на родах

Так, во время одного из конкурсов Леся решила проверить участников-мужчин на внимательность и задала вопрос о себе, попросив угадать, действительно ли определенная ситуация имела место в ее жизни.

"Я очень редко рассказываю, да и в принципе нигде вы не увидите интервью, в котором я буду рассказывать о своих родах, но здесь я хочу вас спросить. Присутствовал или не присутствовал мой пес Рафик на родах?" - пошутила ведущая.

Все мужчины решили, что такого не могло быть, и были правы. Тогда Леся впервые публично призналась, кто именно был рядом с ней в самый важный момент.

Леся Никитюк с любимым и сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Во время того, как я рожала в первом роддоме Киева, на моих родах присутствовал мой родной, самый любимый муж, собаки не было", - сказала Никитюк.

Звезда с улыбкой добавила, что любимый не находился непосредственно в родильном зале, но оставался рядом и морально поддерживал ее все время.

"Правда, он не был прямо на родах, он стоял под дверью, но он все слышал - как я не кричала, а просто приглашала сына в этот мир", - призналась ведущая.

Леся Никитюк с сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся рассказывала, что познакомилась со своим женихом именно в приложении для знакомств.

Знаменитость делилась, что для жителей больших городов такой способ знакомств - вполне логичный и удобный, ведь современный ритм жизни часто не оставляет времени на личные встречи.

"Взять большой город. Здесь пока куда-то доедешь, то на знакомство времени вообще не будет... Только в телефон зашел и кого-то там лайкнул. Давайте возьмем большие города. Какое знакомство вообще? Где? С кем? Все знакомятся через приложения. И это помогает хотя бы демографический кризис решить в нашей стране. Это я конкретно о своих отношениях, которые возникли в приложении", - рассказывала Никитюк.