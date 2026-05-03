LELÉKA вже у дорозі на "Євробачення-2026": артистка готує особливий номер

"В дорозі до Відня", - написала артистка.

Перед поїздкою артистка розповіла на пресконференції, що під час виступу на конкурсі представить особливу харківську манеру гри на бандурі.

Цю техніку свого часу створив Гнат Хоткевич, спираючись на живу традицію кобзарів Слобожанщини.

В Україні вона була втрачена, однак збереглася завдяки українським емігрантам, які виїхали до Австралії, США та Канади.

Нагадаємо, на початку квітня LELÉKA презентувала конкурсну версію композиції Ridnym.

У ній звучать струнний квінтет GRAFF і бандура у виконанні Ярослава Джуся.

Першу репетицію на сцені віденської Stadthalle, де відбудеться цьогорічне "Євробачення", українська представниця проведе 5 травня.

На конкурсі вона виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12.

Постановником номера LELÉKA став режисер Ілля Дуцик.

Що відомо про "Євробачення-2026"

Ювілейний, 70-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у столиці Австрії - Відні.

Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал пройде у суботу, 16 травня 2026 року.

Цього року в конкурсі братимуть участь 35 країн. До фіналу пройдуть до 20 переможців півфіналів.

Автоматично у фіналі виступлять країни "великої п'ятірки" - Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, за винятком Іспанії, яка вперше в історії конкурсу відмовилася від участі, а також країна-переможниця попереднього року - Австрія.