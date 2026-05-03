UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

LELÉKA вже у дорозі на "Євробачення-2026": артистка готує особливий номер

17:28 03.05.2026 Нд
2 хв
Українська представниця вирушила до Відня і розкрила особливість свого номера
aimg Іванна Пашкевич
LELÉKA (фото: instagram.com/leleka_music)

Співачка LELÉKA разом з українською делегацією 3 травня вирушила до Відня, де цього року проходитиме пісенний конкурс "Євробачення-2026".

"В дорозі до Відня", - написала артистка.

LELÉKA (фото: instagram.com/leleka_music)

Перед поїздкою артистка розповіла на пресконференції, що під час виступу на конкурсі представить особливу харківську манеру гри на бандурі.

Цю техніку свого часу створив Гнат Хоткевич, спираючись на живу традицію кобзарів Слобожанщини.

В Україні вона була втрачена, однак збереглася завдяки українським емігрантам, які виїхали до Австралії, США та Канади.

Нагадаємо, на початку квітня LELÉKA презентувала конкурсну версію композиції Ridnym.

У ній звучать струнний квінтет GRAFF і бандура у виконанні Ярослава Джуся.

Першу репетицію на сцені віденської Stadthalle, де відбудеться цьогорічне "Євробачення", українська представниця проведе 5 травня.

На конкурсі вона виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12.

Постановником номера LELÉKA став режисер Ілля Дуцик.

Що відомо про "Євробачення-2026"

Ювілейний, 70-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у столиці Австрії - Відні.

Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал пройде у суботу, 16 травня 2026 року.

Цього року в конкурсі братимуть участь 35 країн. До фіналу пройдуть до 20 переможців півфіналів.

Автоматично у фіналі виступлять країни "великої п'ятірки" - Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, за винятком Іспанії, яка вперше в історії конкурсу відмовилася від участі, а також країна-переможниця попереднього року - Австрія.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвробаченняЗірки