Легенда без викликів: Теренс Кроуфорд відкрив таємницю раптового прощання з рингом

Американський боксер Теренс Кроуфорд, який очолював рейтинг pound-for-pound і був абсолютним чемпіоном світу в трьох вагових категоріях, вперше розповів про причини несподіваного завершення професійної кар'єри.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на The Ring .

Пішов на піку

38-річний спортсмен ухвалив рішення наприкінці минулого року, одразу після найбільшого успіху у своїй кар'єрі – перемоги над мексиканською суперзіркою Саулем "Канело" Альваресом.

Кроуфорд завершив виступи з ідеальним рекордом – 42 перемоги у 42 боях, із яких 31 нокаутом.

У своєму останньому поєдинку американець піднявся одразу на дві вагові категорії та здолав Канело, що багато хто називав практично неможливим завданням. Після цього він остаточно закріпився на вершині рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від ваги.

Саме тому його рішення піти з рингу стало несподіванкою для фанатів і експертів.

"30 років пекла"

За словами боксера, ключовим фактором стала турбота про власне тіло після десятиліть у спорті.

"Багато хто питає, чому я завершив кар'єру. Я в боксі з семи років і пішов у 38. Запитайте себе: якби ви 30 років піддавали своє тіло пеклу, ви б не зупинилися? У боксі мені більше нічого доводити. Я віддав цьому спорту все, але не збираюся віддавати йому своє здоров'я", - пояснив Кроуфорд.

Без мотивації для повернення

Американець також наголосив, що наразі не бачить для себе викликів, заради яких варто відновлювати кар'єру.

"Якщо я повернуся, то з ким мені битися? У мене немає суперників і немає цілей. Це означало б, що я повертаюся лише заради грошей. А я ніколи не бився заради грошей – я бився заради спадщини", - додав він.

Теренс та його трофеї (фото: instagram.com/tbudcrawford)

Хто такий Теренс Кроуфорд

Американський боксер-професіонал, народився 28 вересня 1987 року в Омасі (штат Небраска). Вважається одним із найсильніших бійців сучасності та тривалий час очолював рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій (pound-for-pound).

Ще на аматорському рівні Кроуфорд здобув низку престижних нагород, зокрема став чемпіоном Панамериканських ігор у 2007 році.

У професіонали перейшов у 2008 році. Протягом кар'єри виступав у п'яти вагових категоріях – від легкої до другої середньої.

Був абсолютним чемпіоном світу в першій напівсередній (2017 рік), напівсередній (2023) та у другій середній (2025) вагових категоріях.

Увійшов в історію як перший боксер епохи чотирьох основних поясів (WBC, WBA, IBF, WBO), який зібрав усі титули одразу у двох дивізіонах, а також став першим абсолютним чемпіоном у трьох вагових категоріях.