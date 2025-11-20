Легенда "Шахтаря" офіційно завершив кар'єру: він брав з "гірниками" Кубок УЄФА

"Я вже втомився"

40-річний футболіст зробив заяву під час благодійного виставкового матчу в бразильській Куритибі.

Після гри півзахисник зізнався, що більше не відчуває мотивації продовжувати виступи на високому рівні.

"Я вже втомився. Сьогодні я вже втомився, пробігши трохи більше 30 хвилин".

За словами гравця, у футболі він досяг усього, про що мріяв, і тепер хоче присвятити час близьким.

"У футболі більше немає нічого, що могло б мене мотивувати. Я вже досяг у ньому всього. Все, що міг отримати, я отримав. Тепер настав час насолоджуватися життям з родиною".

Останні роки у Бразилії

Востаннє на офіційному рівні Фернандінью виходив на поле 8 грудня 2024 року у складі "Атлетіку Паранаенсе" у матчі проти "Атлетіку Мінейру" (0:1).

Наприкінці 2024 року його контракт із клубом завершився, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Відтоді футболіст перебував у статусі вільного агента.

Тріумфи з "Шахтарем" та "Ман Сіті"

Фернандінью виступав за донецький "Шахтар" із 2005 до 2013 року. За цей період він провів 284 матчі, у яких забив 53 голи та зробив 57 асистів.

Разом із клубом бразилець здобув 14 трофеїв:

6 чемпіонств України

4 Кубки України

3 Суперкубки України

Кубок УЄФА-2009

Після переходу до "Манчестер Сіті" він став одним із ключових футболістів епохи Пепа Гвардіоли.

У складі "містян" Фернандінью виграв 13 титулів:

5 перемог в АПЛ

1 Кубок Англії

6 Кубків англійської ліги

1 Суперкубок Англії

У складі "Сіті" бразилець відіграв дев'ять років – з 2013-го до 2022-го.

Черговий тріумф з "Манчестер Сіті" (instagram.com/fernandinho)

Вражаючі цифри кар'єри

За свою 20-річну професійну кар’єру Фернандінью зіграв 865 матчів, у яких забив 108 голів і віддав 109 результативних передач.

У складі збірної Бразилії він провів 53 матчі, забив 2 голи та став переможцем Кубка Америки-2019.