Легенда "Шахтера" официально завершил карьеру: он брал с "горняками" Кубок УЕФА

"Я уже устал"

40-летний футболист сделал заявление во время благотворительного выставочного матча в бразильской Куритибе.

После игры полузащитник признался, что больше не чувствует мотивации продолжать выступления на высоком уровне.

"Я уже устал. Сегодня я уже устал, пробегав чуть больше 30 минут".

По словам игрока, в футболе он достиг всего, о чем мечтал, и теперь хочет посвятить время близким.

"В футболе больше нет ничего, что могло бы меня мотивировать. Я уже достиг в нем всего. Все, что мог получить, я получил. Теперь пришло время наслаждаться жизнью с семьей".

Последние годы в Бразилии

Последний раз на официальном уровне Фернандиньо выходил на поле 8 декабря 2024 года в составе "Атлетику Паранаэнсе" в матче против "Атлетику Минейру" (0:1).

В конце 2024 года его контракт с клубом завершился, и стороны решили не продолжать сотрудничество. С тех пор футболист находился в статусе свободного агента.

Триумфы с "Шахтером" и "Манчестер Сити"

Фернандиньо выступал за донецкий "Шахтер" с 2005 по 2013 год. За этот период он провел 284 матча, в которых забил 53 гола и сделал 57 ассистов.

Вместе с клубом бразилец завоевал 14 трофеев:

6 чемпионств Украины

4 Кубка Украины

3 Суперкубка Украины

Кубок УЕФА-2009

После перехода в "Манчестер Сити" он стал одним из ключевых футболистов эпохи Пепа Гвардиолы.

В составе "горожан" Фернандиньо выиграл 13 титулов:

5 побед в АПЛ

1 Кубок Англии

6 Кубков английской лиги

1 Суперкубок Англии

В составе "Сити" бразилец отыграл девять лет - с 2013-го до 2022-го.

Очередной триумф с "Манчестер Сити" (instagram.com/fernandinho)

Впечатляющие цифры карьеры

За свою 20-летнюю профессиональную карьеру Фернандиньо сыграл 865 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 109 результативных передач.

В составе сборной Бразилии он провел 53 матча, забил 2 гола и стал победителем Кубка Америки-2019.