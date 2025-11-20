Легенда "Шахтера" официально завершил карьеру: он брал с "горняками" Кубок УЕФА

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера", английского "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Фернандиньо официально сообщил о завершении профессиональной карьеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo.
40-летний футболист сделал заявление во время благотворительного выставочного матча в бразильской Куритибе.
После игры полузащитник признался, что больше не чувствует мотивации продолжать выступления на высоком уровне.
"Я уже устал. Сегодня я уже устал, пробегав чуть больше 30 минут".
По словам игрока, в футболе он достиг всего, о чем мечтал, и теперь хочет посвятить время близким.
"В футболе больше нет ничего, что могло бы меня мотивировать. Я уже достиг в нем всего. Все, что мог получить, я получил. Теперь пришло время наслаждаться жизнью с семьей".
Последний раз на официальном уровне Фернандиньо выходил на поле 8 декабря 2024 года в составе "Атлетику Паранаэнсе" в матче против "Атлетику Минейру" (0:1).
В конце 2024 года его контракт с клубом завершился, и стороны решили не продолжать сотрудничество. С тех пор футболист находился в статусе свободного агента.
Фернандиньо выступал за донецкий "Шахтер" с 2005 по 2013 год. За этот период он провел 284 матча, в которых забил 53 гола и сделал 57 ассистов.
Вместе с клубом бразилец завоевал 14 трофеев:
После перехода в "Манчестер Сити" он стал одним из ключевых футболистов эпохи Пепа Гвардиолы.
В составе "горожан" Фернандиньо выиграл 13 титулов:
В составе "Сити" бразилец отыграл девять лет - с 2013-го до 2022-го.
Очередной триумф с "Манчестер Сити" (instagram.com/fernandinho)
За свою 20-летнюю профессиональную карьеру Фернандиньо сыграл 865 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 109 результативных передач.
В составе сборной Бразилии он провел 53 матча, забил 2 гола и стал победителем Кубка Америки-2019.
Ранее мы рассказали, что Куртуа назвал топ-3 вратарей мира и сравнил Мбаппе с Роналду.
Также читайте, сыграют ли легенды Лионель Месси и Криштиану Роналду на ЧМ-2026.