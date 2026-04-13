Легенда з допінговим минулим: хто очолить збірну України з біатлону

Кінець каденції Зоца

Микола Зоц завершує свою трирічну роботу з жіночою командою. Останній сезон став точкою неповернення: українки не змогли поборотися за високі місця на Кубку світу, а найкращим особистим результатом сезону залишилося 14-те місце Олександри Меркушиної. Президент Федерації біатлону України Іван Крулько підтвердив, що команді потрібне нове обличчя та зміна підходів.

Пріоритетний кандидат

Головною та пріоритетною кандидатурою на місце головного тренера є справжня легенда вітчизняного біатлону, 5-разова призерка чемпіонатів світу Оксана Хвостенко.

48-річна фахівчиня протягом тривалого часу очолювала юніорську збірну. Під її керівництвом у минулому сезоні команда завоювала Малі кришталеві глобуси за перемоги у заліках Кубка націй та естафетних гонок на жіночому Юніорському кубку IBU.

Тепер голова національної федерації Іван Крулько запропонував їй очолити дорослу команду. Остаточного рішення поки що не ухвалено, проте саме варіант із Хвостенко є пріоритетним. Офіційно про призначення мають оголосити після засідання тренерської раді в середині квітня.

Хто така Оксана Хвостенко

Уродженка міста Чернігів, одна з найуспішніших українських біатлоністок 2000-х років, багаторічна лідерка жіночої національної команди.

П'ятиразова призерка чемпіонатів світу: здобувала "срібло" та "бронзу" в естафетах, а також індивідуальні нагороди у спринті та гонці переслідування.

Хвостенко вважалася однією з найкращих стрільчинь свого часу. У сезоні-2006/07 вона показала найкращий результат точності серед усіх біатлоністок світу – 89,7%.

Однак наприкінці кар'єри, у 2011 році спортсменка опинилася в центрі допінг-скандалу. Після чемпіонату світу в Ханти-Мансійську в її пробі виявили ефедрин. Через це українську жіночу естафетну четвірку позбавили "срібла", а саму Оксану дискваліфікували на один рік, після чого вона офіційно завершила виступи.