Легенда "Динамо" несподівано повернувся до тренерської роботи в іншому українському клубі

Зірка київського "Динамо" Олександр Заваров несподівано повернувся до активної тренерської діяльності. 64-річний фахівець увійшов до тренерського штабу клубу Другої ліги – "Вільхівці".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.
Легендарний футболіст та відомий наставник працюватиме у "Вільхівцях" тренером-консультантом.
Заваров уже підписав угоду з командою, яка виступає у групі "А" третього за силою дивізіону українського футболу.
У "Вільхівцях" розраховують, що досвід Заварова допоможе стабілізувати гру команди та покращити її результати у весняній частині сезону. Деталі контракту з легендою українського футболу не розголошуються.
Клуб із однойменного населеного пункту на Закарпатті проводить лише другий сезон серед професіоналів.
Минулого чемпіонату "Вільхівці" фінішували сьомими у групі "А", однак нині перебувають у нижній частині таблиці. Після 14 зіграних матчів команда займає 13-те місце з 14-ти, маючи лише три перемоги у активі.
Головним тренером команди залишається Олександр Семеренко, який очолив клуб восени 2024 року. У складі є кілька виконавців із досвідом виступів в УПЛ: Дмитро Нємчанінов, Сергій Панасенко, Олександр Глагола та Михайло Шестаков.
Олександр Заваров працюватиме на Закарпатті (фото: ФК "Вільхівці")
Свою тренерську кар'єру Заваров розпочав у Франції як граючий тренер клубу "Сен-Дізьє", а згодом очолив швейцарський "Віль".
Після цього фахівець працював із казахстанським "Женісом", російською "Москвою", харківським "Металістом" та київським "Арсеналом", який очолював із 2005 по 2010 рік.
У 2012 році Заваров приєднався до тренерського штабу збірної України та навіть виконував обов'язки головного тренера у товариському матчі проти Болгарії, де "синьо-жовті" здобули перемогу 1:0.
Останнім місцем роботи фахівця було київське "Динамо", де він з 2018 до 2023 року працював у селекційному відділі.
