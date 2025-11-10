Кузнєцова неочікувано стала на захист Каменських: "Не вважаю ганебними"

Що написала акторка

Так, Катерина вирішила поспілкуватися з фанами. Один з них попросив, аби акторка висловилася про заяви співачки.

"Скажіть свою думку про Настю Каменських, а саме її висловлювання в Чикаго", - йшлося у питанні.

У відповідь Кузнєцова заявила, що не засуджує Каменських.

"Я люблю Настю Каменських. І не вважаю її вислови в Чикаго поганими і

ганебними", - стверджує Катерина.

Кузнєцова висловилася про Каменських (скріншот)

Що говорила Каменських

Нагадаємо, у серпні свого року під час туру в США співачка "відзначилася" двічі. Спочатку Каменських обурила виконанням старих пісень російською.

А потім артистка видала заяву, яка обурила її фанів. Каменських заговорила про "одну мову" та зробила це російською.

"Неважливо, якого кольору в тебе шкіра. Неважливо, якою мовою ти розмовляєш. Є одна мова, яку розуміє весь світ, - любов. Найголовніше почуття у світі", - сказала вона.

Слова Насті швидко спровокували скандал. І вже згодом стало відомо, що відомий ювелірний бренд розпрощався з Каменських, хоча вона була його амбасадоркою багато років. Це сталося саме на тлі провокаційних заяв співачки.