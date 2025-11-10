RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Кузнецова неожиданно встала на защиту Каменских: "Не считаю позорными"

Екатерина Кузнецова и Настя Каменских (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Екатерина Кузнецова высказалась о певице Насте Каменских. Она внезапно поддержала артистку на фоне языковых скандалов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram Кузнецовой.

Что написала актриса

Так, Екатерина решила пообщаться с фанами. Один из них попросил, чтобы актриса высказалась о заявлениях певицы.

"Скажите свое мнение о Насте Каменских, а именно ее высказывания в Чикаго", - говорилось в вопросе.

В ответ Кузнецова заявила, что не осуждает Каменских.

"Я люблю Настю Каменских. И не считаю ее высказывания в Чикаго плохими и
позорными", - утверждает Екатерина.

Кузнецова высказалась о Каменских (скриншот)

Что говорила Каменских

Напомним, в августе своего года во время тура в США певица "отличилась" дважды. Сначала Каменских возмутила исполнением старых песен на русском.

А потом артистка выдала заявление, которое возмутило ее фанов. Каменских заговорила об "одном языке" и сделала это на русском.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке ты разговариваешь. Есть один язык, который понимает весь мир, - любовь. Самое главное чувство в мире", - сказала она.

 

Слова Насти быстро спровоцировали скандал. И уже потом стало известно, что известный ювелирный бренд распрощался с Каменских, хотя она была его амбассадором много лет. Это произошло именно на фоне провокационных заявлений певицы.

